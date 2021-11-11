«Уральский трубник» лишил победы своего бывшего тренера

Отметивший в день матча 35-летие Артём Вшивков – самый опытный игрок молодой первоуральской команды. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ХК «КУЗБАСС»

После разгромного поражения в первом туре в Кемерово от «Кузбасса» (2:10) хоккеисты «Уральского трубника» продолжили выездную серию в Новосибирске с «Сибсельмашем».

Дополнительный подтекст этой игры состоял в том, что в минувшее межсезонье «Сибсельмаш» возглавил Алексей Жеребков, который до этого девять лет тренировал первоуральскую команду (на момент окончания сезона 2020/2021 он был главным «долгожителем» среди всех тренеров Суперлиги по сроку работы в одной команде).

Жеребков возглавил команду-аутсайдера прошлого сезона, и, конечно же, было интересно посмотреть на первые результаты его работы. Испытывающий финансовые проблемы «Трубник» лишился восьми игроков, в том числе одного из главных бомбардиров Егора Ахманаева, на смену им пришли по преимуществу вчерашние дублёры. И, разумеется, блистательному в прошлом игроку и начинающему главному тренеру Олегу Хайдарову даже в такой экстремальной ситуации надо доказывать свою профессиональную состоятельность.

Репетиция состоялась три месяца назад, когда команды встретились в Кемерово в групповом турнире Кубка России. Тогда сибиряки к 62-й минуте уверенно выигрывали 5:1, но в оставшееся время «Трубник» забил три мяча и едва не ушёл от поражения. На этот раз сценарий получился иным – на стадионе хоть и с искусственным льдом, но под открытым небом хоккеистам обеих команд приходилось преодолевать не только сопротивление соперника, но и проблемы, которые создавали порывы ветра и плюсовая температура, повлиявшая на качество льда.

«Трубник» играл строго от обороны, долго не позволяя хозяевам реализовать подавляющее территориальное преимущество. Более того, два выпада первоуральцев завершились взятием ворот «Сибсельмаша» – голы на счету Артёма Вшивкова (в день матча ему исполнилось 35 лет) и Кирилла Афанасьева. Максимум, чего смогли добиться новосибирцы, это дважды восстановить равновесие. Олег Хайдаров после матча похвалил всю команду за проявленный характер (особенно в заключительные полчаса, когда за счёт морально-волевых надо было преодолевать недостаток физической готовности), а персонально отметил вратаря Никиту Топорова.

Таким образом, на этот раз тренерская победа осталась за Хайдаровым – «Трубник» вписал в турнирную таблицу первое завоёванное очко, тогда как «Сибсельмаш» наверняка рассчитывал на выигрыш и не досчитался двух очков.

Из других новостей хоккея с мячом стоит отметить шесть голов выступающего за московское «Динамо» первоуральца Алмаза Миргазова в гостевом матче со «СКА-Нефтяником».

Впереди у «Трубника» ещё два выездных матча – с «Волгой» в Ульяновске (13 ноября) и «Стартом» в Нижнем Новгороде (16-го).

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