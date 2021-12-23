«Трубник» пока не последний

"Уральский трубник" выиграл, а потом крупно уступил "Динамо". Фото: Александр Авраменко/vk.com/bandy_dynamo

«Уральский трубник» одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв «Мурман» 6:4. Но уже в следующей игре первоуральцы крупно уступили «Динамо» 3:14.

До матча с «Мурманом» «Трубник» занимал последнее, 14-е место в турнирной таблице. Выше была кировская «Родина», которая в сезоне одержала одну победу как раз над первоуральской командой. «Уральский трубник» имел два очка, сыграв вничью с новосибирским «Сибсельмашем» (2:2) и отобрав очки у хабаровского «СКА-Нефтяника» (4:4). Безвыигрышная серия команды продолжалась десять матчей, начиная с самого старта чемпионата.

Матч с «Мурманом», впрочем, тоже складывался непросто. Уже к 10-й минуте первоуральцы проигрывали 1:3. Но на 31-й и на 33-й минуте Никита Яговцев и Артём Вшивков счёт сравняли. Во втором тайме мурманчане забили ещё один мяч, но «Трубник» добавил в агрессии и смог огорчить вратаря северян Антона Ахмерова трижды. Голы на свой счёт записали Кирилл Афанасьев, Григорий Югасов и Ярослав Петровский.

Эта победа позволила «Уральскому трубнику» покинуть последнюю строчку в таблице. «Родина» в параллельном матче уступила «Кузбассу» и осталась при своих трёх очках. Уральцы с пятью переместились на 13-е место. Главный тренер «Трубника» Олег Хайдаров после матча сказал, что победа важна прежде всего в психологическом отношении.

Мы уже неоднократно писали, что «Уральский трубник» в этом сезоне испытывает трудности. Команда в межсезонье лишилась пяти игроков основного состава. Но острее стоит финансовый вопрос. Президент клуба Валерий Эйхвальд уже открыто говорит, что у него нет понимания, как «Трубник» будет жить в следующем году. Ситуация критическая. Клуб не получил (на данный момент) финансовых гарантий на 2022 год. «ОГ» также рассказывала, что направлены письма с предложением войти в состав учредителей «Уральского трубника» городской администрации Первоуральска, правительству Свердловской области и Трубной металлургической компании, которая сейчас владеет Новотрубным заводом. Именно в диалоге можно пытаться разрешить сложившуюся ситуацию.

Заседание Наблюдательного совета клуба запланировано на январь, но играть приходится здесь и сейчас. После победной «командировки» в Мурманск, «Трубник» отправился в Москву, на матч с текущим лидером чемпионата, местным «Динамо». Шансов добиться хотя бы ничьей, можно сказать, не было. Москвичи уже к 20-й минуте забили шесть мячей. Всего в первом тайме – девять. Первоуральцы за матч трижды поразили чужие ворота, но это были лишь «голы престижа». Итог – 14:3.

Олег Хайдаров в анализе игры своих подопечных был категоричен.

– Наша команда меня очень огорчила. После победы в Мурманске некоторые наши хоккеисты посчитали, что программа турне выполнена, а в матче с «Динамо» и ломаться не стоит, поскольку шансов набрать очки нет. Другие попросту испугались соперника. Всё это я считаю проявлением непрофессионального отношения к делу. Конечно, «Динамо» и «Трубник» в уровне игры разделяет пропасть, но были и какие-то детали, способствовавшие очень крупному счёту.

«Уральскому трубнику» осталось провести в 2021 году один матч с казанским «Ак Барсом-Динамо» (на выезде, 25 декабря). В январе будет серия домашних встреч, которая начнётся 7 января (игра против «Волги»).