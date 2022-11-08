«Если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны»

Сегодня, 9 ноября, первоуральский клуб «Уральский трубник» возьмет старт в новом сезоне чемпионата России по хоккею с мячом. В Красноярске команда Олега Хайдарова встретится с местным «Енисеем».

Новый президент – новые спонсоры

В межсезонье в клубе произошли серьезные изменения. В первую очередь, стоит отметить смену президента команды: им стал депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко.Валерий Эйхвальд, занимавший пост в прошлом сезоне, вновь стал спортивным директором команды.

Состав «Уральского трубника» пополнили пять игроков: защитник Андрей Орлов («Родина»), полузащитник Егор Егорычев («Саяны»), нападающие Петр Цыганенко («Родина»), Дмитрий Черных («Мурман») и Сергей Почкунов («Фриллесос», Швеция). При этом команда по-прежнему остается уральской: в заявке на сезон 21 хоккеист, и только трое из них не являются воспитанниками свердловского хоккея с мячом.

Старту чемпионата России предшествовал групповой этап Кубка России, который прошел в августе. Руководство ставило перед командой задачу выйти в следующий этап турнира, то есть попасть в четверку сильнейших в своей группе. «Уральский трубник» стал пятым, покинув турнир, после чего начал непосредственную подготовку к чемпионату России.

В прошлом сезоне у команды были различные проблемы, в первую очередь финансовые. Виктор Бабенко перед матчами Кубка России заявлял, что финансирование находится на минимальном уровне – около 90 миллионов рублей (нижняя установленная планка в чемпионате России). Но новоиспеченный президент пообещал проводить работу по поиску новых спонсоров, и первые успехи в этом направлении уже есть.

– В последнее время основным источником поступления средств было финансирование из «Фонда поддержки спорта высших достижений», – отметил Виктор Бабенко. – При этом нужно стремиться, чтобы не менее 50 процентов бюджета «Трубника» составляли отчисления предприятий. Определенный сдвиг в этом отношении уже произошел. В числе спонсоров клуба появились компании «Сима-ленд» и «Т Плюс». «Крыльями» команды с января станут самолеты авиакомпании Red Wings. Переговоры с другими потенциальными спонсорами продолжаются. Нужно еще учесть, что бюджет предприятий формируется загодя, поэтому внести свой вклад в финансирование клуба они смогут только с 2023 года.

Подготовка изменилась, цели – те же

Подготовка к нынешнему сезону отличалась от прошлогодней. Осенью 2021 года из-за проблем с финансированием «Уральский трубник» в преддверии чемпионата России остался без большого льда: выехать на сборы не получилось. Поэтому команда тренировалась в области на площадке для хоккея с шайбой. Естественно, в таких условиях довольно тяжело полноценно подготовиться к сезону. Это стало одной из причин неудачного старта в прошлом сезоне: после первого круга «Уральский трубник» замыкал турнирную таблицу.

В этом году ситуация изменилась. Новое руководство нашло финансирование на тренировочные сборы в Красноярске, с которых команда совсем недавно вернулась. Там первоуральские хоккеисты проводили тренировки на закрытом большом льду, а также сыграли четыре товарищеских матча: во всех уступили, но, по словам главного тренера Олега Хайдарова, цель сборов и этих матчей заключалась в том, чтобы посмотреть в деле на всех игроков и определиться со стартовым составом (кстати, наставник «Уральского трубника» вошел в тренерский штаб сборной России, где будет помощником главного тренера команды Ильяса Хандаева).

Задачи перед первоуральской командой стоят прежние. Главная цель – попадание в плей-офф, то есть в восьмерку сильнейших по итогам регулярного чемпионата (в прошлом сезоне выполнить эту задачу не удалось).

Игры – днем

Новый сезон чемпионата России «Уральский трубник» традиционно начинает с выездных встреч. Дело в том, что стадион в Первоуральске открытый, и, соответственно, играть там можно только с наступлением холодов. В этом году проблема усугубилась тем, что на арене возникли проблемы с освещением.

– Разумеется, проведение матчей днем в будничные дни создаст неудобства любителям хоккея, – отметил Виктор Бабенко. – Но иного выхода сейчас нет: прежние мачты освещения свой срок отслужили. По большом счету – нужно не просто установить другие прожекторы. Комплексное решение проблемы – строительство новой арены с искусственным льдом. Без этого дальнейшее движение вперед невозможно. Предпринимаются все усилия для изменения ситуации в лучшую сторону.

Сегодня, 9 ноября, «Уральский трубник» встретится с красноярским «Енисеем».

13 ноября выездное турне продолжится в Хабаровске, где предстоит матч с командой «СКА-Нефтяник».

После этого первоуральские хоккеисты сыграют с иркутским «Байкалом-Энергией» (16 ноября), кемеровским «Кузбассом» (20) и новосибирским «Сибсельмашем» (23).

Первый домашний матч «Уральского трубника» запланирован на 26 ноября, соперник – ульяновская «Волга».

Напутствие министра Накануне вылета на первый матч чемпионата России хоккеисты «Уральского трубника» вместе с руководством команды посетили министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Тот поинтересовался положением дел в команде, обсудил подготовку к сезону и высказал свои пожелания. – У вас новый президент, – сказал министр. – Он, как вы знаете, человек серьезный (ветеран войны в Афганистане. – Прим. «ОГ»), проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны. Игроки неуверенно рассмеялись. – Если серьезно, – продолжил министр, – мною подготовлено письмо на имя губернатора, но положительное решение вопросов (в частности, с постройкой новой арены) сильно зависит от ваших результатов. Дайте нам повод увеличить вам финансирование. Поэтому надо выходить в плей-офф. В конце встречи Леониду Рапопорту подарили игровой свитер «Уральского трубника» с номером 77 (именно под ним министр выступает в хоккейных матчах), клюшку и мяч.

Новый символ «Уральский трубник» провел голосование среди болельщиков по выбору маскота (талисмана) команды. Победителем с большим перевесом стал соболь, набравший свыше 36 процентов голосов. В призерах – труба и сова. А в общей сложности упоминалось 16 вариантов. – Соболь изображен на гербах нашего клуба, города Первоуральска и Свердловской области, – сказал капитан команды Артем Вшивков. – Получается хорошая отсылка на территориальную принадлежность «Трубника».