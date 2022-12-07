В 70–80 годы прошлого века, когда играл Александр Сивков, писать фамилии игроков на их спинах было не принято. Но седьмой номер СКА нашел выход: на его шлеме значилось – SIVKOV. Фото: Из архива клуба СКА (Свердловск)

Сегодня, 9 декабря, исполняется 70 лет Александру СИВКОВУ – знаменитому нападающему знаменитой команды по хоккею с мячом СКА (Свердловск). Он заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка европейских чемпионов… А еще – первый в мире хоккеист, который забил 10 голов в одном матче элитного дивизиона.

Пришел на тренировку в женских сапогах

Александр Сивков в сознании большинства болельщиков прочно ассоциируется со свердловским СКА: он сыграл за эту команду 343 матча, стал бомбардиром № 2 в ее истории (405 голов!), а после ухода со льда несколько лет был ее тренером и президентом клуба.

Однако родился Сивков – и прожил первые 18 лет своей жизни – не в Свердловске, а в соседнем Первоуральске. В этом городе издавна все мальчишки просто помешаны на хоккее с мячом, но маленький Саша даже на их фоне выделялся своей увлеченностью народной игрой. Он проводил на катке все свободное (а нередко – и учебное) время.

Это, конечно, вызывало сильнейшее неудовольствие его мамы – Лидии Павловны, которая воспитывала сына одна. Как-то раз, уходя на работу, она попыталась решить проблему выполнения домашнего задания кардинальным способом: забрала с собой обувь Саши, а квартиру, находящуюся на четвертом этаже, закрыла снаружи. Но будущую звезду бенди это не остановило: он надел… мамины сапоги (а они были на каблуках!), спустился по балконам на землю и ушел на каток!

Такая одержимость не могла не дать плодов. В 1969 году, будучи всего лишь 17-летним, Александр Сивков стал хоккеистом первоуральской команды «Уральский трубник», которая выступала в высшей лиге чемпионата СССР. Он отыграл за эту команду два сезона и провел в ворота соперников за 36 матчей 11 мячей. Свой первый гол, кстати, он забил… свердловскому СКА!

В армию – по приглашению Короля

В марте 1970 года в Архангельске проходил второй чемпионат мира среди юниоров (т.е. игроков в возрасте до 19 лет). Сивков получил приглашение в сборную СССР и стал главным героем турнира. В решающем матче советская команда одолела шведов со счетом 2:1 (1:1), а уралец забил один из голов и был признан лучшим игроком чемпионата!

– После этого, – вспоминает Александр Сивков, – я получил предложение перейти в московское «Динамо». Оно тогда было чемпионом Советского Союза, но главное – его тренер, Василий Дмитриевич Трофимов, был одновременно и тренером сборной СССР. Он пообещал мне место в главной команде страны. Я, естественно, загорелся… Но тут про эту «московскую пропаганду» узнали в свердловском СКА. Несколько игроков команды во главе с великим Николаем Дураковым принялись меня обрабатывать. Говорили, что в Москве в таком возрасте я могу затеряться, а тут родные рядом, если что – помогут. И вообще: «Ты должен играть в СКА! Ты нам нужен». Когда ты, мальчишка еще, слышишь такое от человека, которого только что в Швеции нарекли Королем бенди… В общем, уже к обеду следующего дня я был рядовым 17-го спортивного клуба армии. И отыграл в нем 14 лет – до 1985-го.

Рекорд на все времена

Рекорд с 10 голами в одной игре, который обеспечил Сивкову место в любой хоккейной энциклопедии, был установлен 11 декабря 1977 года в матче СКА – «Юность» (Омск). Встреча проходила в Свердловске, на поле Центрального стадиона (ныне – «Екатеринбург Арена»), и закончилась сверхубедительной победой армейцев – 13:3 (6:2, 7:1).

Александр Сивков, которому за два дня до встречи исполнилось 25 лет, в каждом тайме отличился по 5 раз. Первый гол он забил на 15-й минуте, а последний – на 87-й.

Один из голов получился курьезным. Сивков пробил мимо ворот и по инерции на скорости выкатился за пределы поля. Сделав круг вокруг ворот соперника, он вернулся обратно и в шутку крикнул голкиперу соперников, который уже готовился ввести мяч в игру: «Дай!». Омич не сообразил, что голос принадлежит не партнеру, а выкатившемуся из-за спины Сивкову, и, как на блюдечке, выдал мяч прямо на клюшку армейскому форварду. А тот преспокойненько закатил его в ворота. Стадион просто лег от смеха…

По итогам турнира СКА занял 6-е место, а «Юность» – 12-е. Сивков забил 60 мячей (это его личный рекорд) и стал самым результативным игроком чемпионата – второй раз подряд.

Тот сезон и предшествующий ему сезон 1976/77 оказались самыми удачными в карьере свердловского снайпера, но – вот ведь парадокс! – именно в этот период его не звали в сборную СССР…

Мастер покера

«Роман» Сивкова с главной командой страны получился каким-то скомканным. Хоккеиста в сборную приглашали, но урывками, нерегулярно. В результате он выступил лишь на двух чемпионатах мира (а должен был – минимум на четырех), да и в тех участвовал далеко не во всех поединках.

В общей сложности уралец сыграл за сборную всего-то 8 матчей. Но при этом забил 9 мячей и завоевал два титула чемпиона мира. Самой удачной для него стала встреча с норвежцами на турнире 1979 года, в которой армеец сделал покер (то есть забил 4 гола). Сивкову тогда было всего 26 лет, но в сборной он больше не играл…

Национальную команду страны все 70-е годы возглавлял тот самый Василий Трофимов, чье приглашение о переходе в московское «Динамо» Сивков не принял. Официально тренер утверждал, что он не вызывает уральца в сборную, потому что его не устраивает индивидуализм армейского бомбардира, который, по его же собственным словам, всегда предпочитал ударить по воротам, а не отдать пас – даже тогда, когда преимущества второго варианта были очевидными. Но ведь в 1970 году, когда Трофимов звал Сивкова в «Динамо», Александр играл точно так же! Возможно, великий тренер просто оказался «немножко злопамятным».

За Кубок чемпионов отдал три зуба

Закончил Сивков рано – в неполных 33 года (Дураков – для сравнения – играл до 41-го).

– Травмы замучили, – говорит он. – Только сотрясений мозга у меня было больше десятка. А уж других повреждений… Вот смотрите – групповая фотография нашей команды, победившей в 1975 году в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Снимок сделан сразу после матча. Я в нем играл, а на фото меня нет! Почему? А потому что мне тогда швед три зуба локтем вынес, и меня прямо с игры в больницу увезли.

Заслужил, но не получил

В 1985 году, повесив коньки на гвоздь, Александр Сивков из СКА не ушел, а стал его… тренером. Никакого специального образования у него не было, но в Советском Союзе на такие мелочи никто внимания не обращал: считалось, что большой игрок по определению досконально разбирается в своем виде спорта.

Сивков возглавлял СКА три года. В чемпионатах страны команда под его руководством никакого прорыва не совершила, заняв седьмое, восьмое и шестое места. Зато сформированная на базе СКА и тренируемая Сивковым сборная Свердловской области в 1986 году выиграла Спартакиаду народов СССР. Этот турнир тогда котировался очень высоко, и за победу в нем наставнику команды автоматически полагалось звание «Заслуженный тренер РСФСР». Однако Сивкову звания не дали: намекнули, что рано, мол, успеет еще… А он вскоре после этого ушел со своего поста и больше никогда никого не тренировал.

Чудом остался жив

К тому времени – конец 80-х годов – в стране уже бушевала перестройка, и Александр Сивков подался в бизнес. На пару с другой легендой свердловского спорта – «шайбистом» Виктором Кутергиным – он создал кооператив «Спорт и досуг», который занимался организацией концертов. Потом получил пост директора Центрального стадиона, а в 90-х стал председателем Совета директоров ОАО «Уралнефтепродукт» (оно контролировало 30% рынка сбыта нефтепродуктов в Свердловской области).

Дела в целом шли хорошо, но и всех сопутствующих «удовольствий» хватало. Однажды Сивков даже пережил покушение на свою жизнь. 7 августа 2001 года бизнесмен, которому тогда было 48 лет, пришел в здание Института охраны материнства и младенчества на сеанс иглоукалывания. В 11.30, когда предприниматель остался в кабинете один, туда ворвались двое мужчин. Один попытался выстрелить в Сивкова, но экс-хоккеист сумел выбить у нападавшего пистолет. Завязалась схватка, во время которой второй преступник ударил главу «Уралнефтепродукта» ножом в спину, после чего нападавшие ретировались. Сивков попытался догнать их, но не смог из-за потери сил. Позже его прооперировали, рана оказалась неопасной. Покушавшихся не нашли.

Хоккей – это навсегда

Деньги, которые принес ему бизнес, Александр Сивков тратит не только на себя. В 1995 году он учредил благотворительный фонд «Наши дети – будущее России», а в 2003-м на свои средства построил в поселке Широкая речка Ледовый дворец спорта. Там сейчас регулярно проходят матчи любительских команд. В одной из них до сих пор играет и сам Александр Евгеньевич.

Прямая речь – Я начал заниматься хоккеем у Ивана Фотеевича Яговитина. Это главный тренер в моей биографии. Я ведь рос без отца, и Яговитин преподал мне не только хоккейные, но и жизненные уроки. Помню его любимый афоризм: «Кто бросил вёсла и не гребёт – тот утонет». – У меня дед всю Великую Отечественную прошел – от начала и до конца. Но о событиях военных лет вспоминал неохотно. Не любил ни говорить, ни слушать об этом. Когда мы сидели за столом и заходил разговор о войне, он выпивал «боевые» 100 грамм, закуривал и уходил. Позже я узнал, что боевая профессия у него была снайпер. Вот и я снайпером стал – только в хоккее. – Меня как-то спросили журналисты: «Представьте, что вы владеете мячом и оказались в ситуации, когда вероятность забить гол самому 50 процентов. И если отдадите пас партнеру – тоже 50 процентов. Как вы поступите?» Я ответил: «Ударю по воротам сам. Даже если вероятность забить у партнера будет выше».