«Задачу выхода в плей-офф никто не снимает»

В первом круге «Трубник» из 13 матчей 9 сыграл на выезде. Фото: Пресс-служба ХК «Кировец».

Завершился первый круг чемпионата России по хоккею с мячом. Представитель Свердловской области – первоуральский «Уральский трубник» – по итогам 13 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице только 10-е место, отставая от зоны плей-офф на 6 очков. Это заметно хуже того результата, которого ожидают от команды ее руководители. Но президент клуба Виктор БАБЕНКО оптимизма не теряет.

«Уральский трубник», который еще три года назад (в 2019-м) был бронзовым призером чемпионата страны, в последнее время даже не попадает в плей-офф. Чемпионат 2021–2022 команда завершила на 11-м месте – это ее худший результат с сезона 2015–2016, когда она финишировала 12-й.

В межсезонье у «Трубника» появился новый и весьма амбициозный президент – депутат областного Законодательного собрания Виктор Бабенко. Он развернул активную деятельность по поиску спонсоров (и кое-кого уже нашел), создал гораздо лучшие условия для тренировочного процесса, а перед командой на текущий сезон поставил задачу – попасть в плей-офф, то есть – войти в восьмерку сильнейших по результатам кругового турнира.

В команду пришли пять опытных игроков, четверо из которых ранее уже играли в «Трубнике»: защитник Андрей Орлов («Родина», Киров), полузащитник Егор Егорычев («Саяны», Абакан), нападающие Петр Цыганенко («Родина»), Дмитрий Черных («Мурман», Мурманск) и Сергей Почкунов («Фриллесос», Швеция). Все пятеро, кстати, уже отметились результативными действиями, а Цыганенко и Почкунов входят в тройку лучших бомбардиров командами с 10 и 7 голами соответственно.

Все это вселяло надежду на достаточно успешное выступление, но… «Трубник» начал чемпионат очень плохо, проиграв первые четыре матча (из них два – с разгромным счетом – 1:11 и 3:11). Потом положение удалось немного исправить: в следующих девяти встречах первоуральцы одержали 3 победы, а еще один поединок свели вничью. В итоге у команды сейчас 10 очков – столько же, сколько у уфимского «Кировца», но по дополнительным показателям «Трубник» занимает 10-е место, а башкирский клуб – 11-е. Отставание от нижегородского «Старта», который находится на восьмой строчке, – 6 очков, а от красноярского «Енисея», идущего седьмым, – 10.

– Пока команда не выполняет ту задачу, которую мы перед ней поставили, – признал в разговоре с «ОГ» Виктор Бабенко. – Но тому есть объяснение. Во-первых, комплектование команды на этот сезон шло в тот момент, когда с деньгами у нас было совсем плохо, так что мы не смогли собрать сбалансированный состав: у нас много хоккеистов, которым за 30, и много совсем юных, а вот игроков среднего – самого оптимального возраста – крайне мало. Во-вторых, в первом круге две трети матчей (если точно – 9 из 13) мы провели на выезде. Во-втором круге, как вы понимаете, ситуация с календарем будет обратной. Кроме того, мы попробуем усилиться новыми игроками (есть у нас такие планы). Так что никакой паники в клубе нет, мы сохраняем оптимизм. И задачу попасть в плей-офф с повестки дня никто не снимает.

Сейчас в чемпионате России наступила трехнедельная пауза. Возобновится турнир уже в следующем году – 9 января. «Уральский трубник» в этот день сыграет на своем поле с «Кузбассом», который, набрав 33 очка, занимает в турнирной таблице третье место (отставание от лидера – архангельского «Водника» – всего два балла). В первом круге кемеровчане разгромили уральскую команду со счетом 11:3.