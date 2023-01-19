Непокоренная «Родина»

В чемпионате России по хоккею с мячом первоуральский «Уральский трубник» упустил еще один прекрасный шанс вплотную подобраться к зоне плей-офф: на своем поле он не смог одолеть аутсайдера турнира – кировскую «Родину». Ничья – 2:2 (1:1).

«Родина» прочно осела на дне турнирной таблицы: до игры в Первоуральске в ее активе было всего одно очко! В первом круге соперники играли в Кирове, и там «Трубник» победил – 5:3. Выигрывать дома он был просто обязан, но…

События в матче развивались так же, как в предыдущей игре – с «Кировцем». Поначалу уральцы доминировали, и уже к 10-й минуте заработали три угловых. Но затем соперник выровнял игру, а у «Трубника» пошли удаления, одно из которых привело на 27-й минуте к назначению 12-метрового. К счастью, голкипер хозяев Никита Топоров сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Но спустя три минуты и он оказался бессилен против хитрого броска Данила Белокреницкого.

На 45-й минуте свой шанс забить с пенальти получил уже «Трубник». Дуэль закончилась так же, как и первая: вратарь отбил мяч за пределы поля. Зато после последовавшего розыгрыша углового лучший бомбардир первоуральцев Петр Цыганенко (который, кстати, в прошлом чемпионате выступал за «Родину») забил свой 12-й гол в сезоне и сравнял счет.

Второй мяч «Трубник» провел после перерыва (на 58-й минуте) и тоже с углового. На сей раз отличился защитник Андрей Орлов (он, как и Цыганенко, в минувшем сезоне тоже играл за кировскую команду).

В дальнейшем первоуральцы имели ощутимое преимущество, но забить больше не смогли, а вот едва ли не единственная опасная контратака «Родины» увенчалась успехом.

– Сложно дать оценку игре, где была масса моментов, которые мы не довели до логического завершения. Дважды забили после угловых, но с игры – ни разу! Катаем мяч по линии, бьем куда угодно, но только не в ворота, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трубника» Олег Хайдаров. – Надо разобраться в ситуации. Может, необходимы передвижки внутри команды. И, конечно, будем больше работать над ударами по воротам.

После 17 туров «Уральский трубник» имеет в своем активе 15 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. Отставание от зоны плей-офф – три очка (а в случае победы над «Родиной» было бы всего одно).

Следующий матч первоуральцы проведут 25 января. В столице они сыграют с местным «Динамо», которое с 37-ю очками идет на четвертом месте. В матче первого круга «Трубник» на своем поле проиграл москвичам со счетом 3:6.