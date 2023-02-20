Серебряные клюшки

Хоккеисты «Спутника» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. С кубком за 2-е место – капитан команды Матвей Бальжик. Фото: Алексей Кунилов

В выходные в Москве завершился Всероссийский детский турнир по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Представляющая Свердловскую область команда «Спутник» (Карпинск) заняла второе место, проиграв в решающем матче красноярскому «Енисею» со счетом 2:4. Капитан уральцев Матвей БАЛЬЖИК признан лучшим защитником турнира.

История Кубка Патриарха началась в декабре 2009 года, когда Федерация хоккея с мячом России и Русская православная церковь заключили договор о сотрудничестве. Одним из следствий этого соглашения стало появление всероссийского детского турнира среди 11-летних игроков, первый из которых прошел в Первоуральске в 2011 году. Затем решающий этап соревнований стал проводиться в Москве – на катке, установленном прямо на Красной площади.

В первых розыгрышах Кубка Патриарха играли только мальчики. С 2020 года соревнования проходят и среди девочек.

Команды из Свердловской области – непременные участники финальных раундов. Уральцы неоднократно становились призерами турнира и трижды завоевывали главный приз (подробнее – см. во врезке).

В этом году за Кубок Патриарха боролись мальчики и девочки 2011–2012 годов рождения.

Не хватило одного гола

Первым завершился девичий турнир, где Средний Урал представляла команда «Факел-11» из Богдановича. Она в первый раз играла в финальном раунде, но до последних минут последнего матча сохраняла шансы на бронзовые медали. Чтобы получить их, уралочкам в концовке встречи с подмосковным «Зорким» достаточно было забить еще один мяч. Но не получилось: ничья 3:3 и только четвертое место (подробнее – в номере за 18 февраля).

Любопытно, что «Факел» в пяти матчах Кубка Патриарха провел в ворота соперников всего 4 гола, и все они на счету одного игрока – Полины Габдрахмановой.

Защитница «Факела» ЗайнапГладышева была признана лучшим игроком турнира в своем амплуа.

Проявили волю к победе

У мальчиков в борьбу за трофей вступили 8 команд (на две больше, чем у девочек), которые на первом этапе были разбиты на два квартета. Чтобы выйти в финал, надо было выиграть свою группу.

«Спутник» в первом матче разгромил СШОР (Королёв) со счетом 5:0, а во второй встрече в упорной борьбе обыграл СДС (Кемерово) – 3:2. Судьба единственной путевки в финал решалась в поединке с кировской «Родиной», которая два первых матча тоже выиграла, причем не пропустила при этом ни одного гола. В матче с карпинцами «Родина» опять забила первой (уже на третьей минуте), но уральцы не сникли, и в течение последующих четырех минут Матвей Бальжик и Елисей Смирнов дважды поразили ворота соперников. Больше голов в матче не было.

«Спутник» вышел в финал Кубка Патриарха во второй раз в истории. Впервые это случилось в 2017 году. Тогда уральцы в решающем матче проиграли хабаровскому «Ерофею» со счетом 1:4. На сей раз соперником карпинцев стал красноярский «Енисей», который в своей группе также выиграл все три встречи.

Получая награды, плакали

Игра за первое место превратилась в противоборство лучших бомбардиров команд – Кирилла Тимченко («Енисей») и Ярослава Игошина («Спутник»), которые забили на турнире по 5 мячей.

Первым – на восьмой минуте – отличился красноярец. Карпинец ответил через две минуты. Еще через три Кирилл забил второй мяч.

Вскоре после перерыва Тимченко оформил хет-трик, а потом гол забил второй главный бомбардир «Енисея» – Матвей Дедин. На 28-й минуте Ярослав Игошин сократил отставание в счете, но большего сделать не удалось, хотя игра продолжалась еще 12 минут.

Получая серебряные медали и кубок за второе место, многие карпинцы плакали. Но когда эмоции схлынули, Матвей Бальжик (кстати, признанный лучшим защитником турнира) в разговоре с корреспондентом «ОГ» признал, что «Енисей» победил заслуженно.

Один из тренеров «Спутника» Владислав Селютин пояснил:

– В Красноярске есть искусственный лед, и «Енисей» тренируется круглогодично, а мы – только зимой. Вот отсюда и разница.

Искусственного льда нет не только в Карпинске, но и вообще ни в одном городе Свердловской области. Это отрицательно сказывается на развитии не только детского хоккея с мячом, но и взрослого. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко, который прошлым летом стал президентом первоуральского бенди-клуба «Уральский трубник», называет эту проблему ключевой, но решить ее пока не удается.

Карпинский «Спутник» сыграл в финальном раунде Кубка Патриарха в четвертый раз (чаще в решающих этапах турнира – 6 раз –выступал только один свердловский клуб – «Уральский трубник»). В дебютном для себя 2016 году «Спутник» занял шестое место, а потом трижды завоевывал награды: в 2017 и 2023 – серебряные, в 2022 – бронзу.

Результаты выступлений свердловских команд в Кубке Патриарха