В XXI веке «Уральский трубник» только один раз занимал место ниже, чем в этом году: в сезоне 2012–2013 команда финишировала 14-й. Фото: Пресс-служба ХК «Кировец»

Первоуральский «Уральский трубник» выступает в чемпионатах России по хоккею с мячом с каждым годом все хуже и хуже. В 2020 году он был восьмым, в 2021-м – девятым, в 2022-м – одиннадцатым, а нынче опустился еще на строчку вниз… Почему так происходит и как вернуть команду хотя бы на уровень середняков, «Областная газета» поговорила с президентом клуба, депутатом Законодательного Собрания Свердловской области Виктором БАБЕНКО.

– Виктор Владимирович, возглавив клуб прошлым летом, вы поставили команде задачу: попасть в плей-офф чемпионата России. То есть занять на первом этапе место не ниже восьмого. «Трубник» в итоге стал только 12-м. Оценка за сезон – «неуд»?

– Да, оценка «неудовлетворительно». И дело здесь не только в самом факте непопадания в плей-офф. Если бы мы заняли 9-е место или хотя бы 10-е, можно было бы, наверное, сделать команде какую-то скидку, поскольку это был бы по крайней мере шажок вперед. Но 12-е место и отставание от зоны плей-офф на 16 очков…. Это совсем плохо, поэтому, конечно, «неуд».

– Мы говорили с вами в конце декабря – после окончания первого круга. «Трубник» на тот момент занимал 10-е место, отставая от зоны плей-офф на 6 очков. И вы тогда смотрели на будущее с оптимизмом…

– В первом круге мы набрали 10 очков, сыграв девять матчей в гостях и только четыре – в Первоуральске. Было логично предположить, что во втором круге – с обратным соотношением домашних и выездных встреч – мы выступим лучше. Но на деле произошло обратное: мы выступили хуже – к 10 очкам добавили только шесть.

– Почему так получилось?

– Были некоторые форс-мажорные обстоятельства. Например, в январе получил травму капитан «Трубника» Артем Вшивков (второй бомбардир клуба по итогам сезона. – Прим. «ОГ»). Он пропустил девять матчей (то есть треть чемпионата!), и это очень сильно ослабило команду. Но главное, наверное, в том, что уровень многих наших игроков оказался ниже требуемого для успешного выступления в элитном дивизионе.

– Стало быть, в межсезонье будут серьезные изменения?

– Да. Как вы, наверное, знаете, мы уже поменяли тренера: в команду вернулся Алексей Жеребков, при котором «Трубник» добился лучшего результата в своей истории – завоевал бронзовые медали в сезоне 2018–2019 годов (подробнее о возвращении наставника – в номере «ОГ» за 15 марта). А он, ознакомившись с командой, сказал, что не со всеми игроками мы продлим соглашения. В клубе появятся новые хоккеисты.

– Вы провели первый год на посту президента клуба. И если на льду никаких подвижек к лучшему пока не произошло, то другие проблемы – в частности, финансовые – кажется, успешно решаются. Вон сколько наклеек новых спонсоров появилось на форме команды…

– Да, тут результаты есть. В числе спонсоров клуба появились такие мощные компании, как «Сима-ленд» и «Т Плюс». «Крыльями» «Трубника» с января стали самолеты авиакомпании «Red Wings». Удалось решить вопросы с проведением сборов, условиями проживания и питания на выезде, своевременной выдачей зарплаты… Благодаря всему этому в будущем сезоне мы сможем сконцентрироваться на решении именно спортивных задач.