Серебро с прицелом на Универсиаду

Сборная Свердловской области после церемонии награждения. Фото: Федерация баскетбола Свердловской области

Команда Свердловской области стала серебряным призёром первенства России по баскетболу среди юношей. Подопечные тренера Алексея Кирьянова в финальной стадии проиграли только знаменитой московской школе «Тринта», под знамёна которой традиционно собираются таланты со всей России.

Основу сборной Свердловской области составили баскетболисты екатеринбургской спортивной школы №3. На первом этапе в Нижнем Тагиле свердловчане потерпели только одно поражение от команды Ханты-Мансийского автономного округа (занявшей в финале четвёртое место), без потерь прошли межрегиональный этап в Бедске, а в финале в групповом раунде обыграли Алтайский край (68:54) и Тульскую область (78:68), но проиграли хозяевам паркета – первой команде Москвы (64:96). Ключевой стала полуфинальная игра с ХМАО-Югрой, в которой свердловчанам в упорнейшей борьбе удалось взять реванш (71:70).

Конечно, было большое желание дать бой хозяевам в финале, интрига в золотом матче сохранялась до начала четвёртой четверти, но затем свердловским парням элементарно не хватило сил, оставленных накануне в полуфинале, последнюю четверть они проиграли 10:26, а итог матча 69:90 в пользу москвичей.

Но второе место – всё равно успех. Тем более примечательный, что за последние лет десять свердловские команды 16-летних занимали в основном места во втором десятке, а лучшими результатом были четвёртое место в 2016 году. Были несколько лет назад достижения у игроков более младшего возраста, но, сохранить ту команду не удалось – игроки разъехались по другим клубам. Сейчас такая история повториться не должна – все игроки команды Алексея Кирьянова на контрактах, учатся в училище олимпийского резерва.

Кстати, самого Кирьянова многие наверняка помнят действующим игроком, воспитанник самарского баскетбола поиграл и в элитной лиге за ЦСК ВВС и тульский «Арсенал», а также в Суперлиге – за команды из Заречного, Новосибирска и Ревды. За победу на чемпионате мира среди военнослужащих в 2005 году стал мастером спорта международного класса. Тренерскую карьеру Алексей начинал в Пермском крае, где с командой Березников успешно выступал на детских соревнованиях.

– Алексей мне понравился тем, что индивидуально подходит к каждому игроку, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» руководитель областной федерации баскетбола Виктор Ганиенко. – У него есть очень важный для детского тренера дар видеть потенциал своих подопечных и помогать им его раскрывать. И вместе с тем, умеет настроить команду на важный матч.

И всё-таки, главный результат тренера, работающего с резервом – это не медали, завоёванные здесь и сейчас, а игроки, которые со временем придут во взрослую команду. В нынешней сборной Свердловской области есть несколько ребят, которым вполне по силам сделать этот шаг. Дмитрий Куимов, Никита Рябов, Даниил Юрков и Тимофей Лукашевич уже в этом сезоне будут играть за команду «Уралмаш» в Детско-юношеской баскетбольной лиге. Дмитрий Куимов стал одним из открытий финального турнира, и мог бы претендовать на звание самого ценного игрока, но оно по традиции достаётся представителю победившей команды, а Дмитрий вошёл в символическую пятёрку на позиции атакующего защитника.

Сейчас многие спортивные руководители мечтают о том, чтобы в домашней Универсиаде в 2023 году приняли участие их подопечные. Кто-то из нынешних 16-летних баскетболистов вполне может попасть в студенческую сборную.

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