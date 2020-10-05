Соперников «Уралмашу» и «Темпу» выбрал вирус

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

В воскресенье определились все участники 1/8 финала Кубка России по баскетболу. Правда, из шести запланированных на этот день матчей состоялись только два.

В состоявшихся играх не обошлось без неожиданностей. В первую очередь к таковым можно отнести поражение опытного «Уфимца» (в его составе вышли на площадку четыре экс-игрока екатеринбургского «Урала») от юных резервистов краснодарского «Локомотива-Кубани», ведомых Захаром Пашутиным (62:76). Другой представитель Суперлиги – «Химки-Подмосковье» также капитулировал перед младшими по классу – кировскими «Русичами» (85:93).

В остальных парах были засчитаны технические поражения командам, которые не смогли сыграть из-за вспышки ковида – «Иркуту» в матче с «Тамбовом», ЦСКА-2 против «Чебоксарских ястребов», «Барнаулу» против столичной «Руны» и магнитогорскому «Металлургу», который должен был сыграть против «Новосибирска».

Таким образом, соперников свердловским клубам, которые вступают в борьбу за Кубок России с 1/8 финала, «выбрал» коронавирус. «Уралмаш» сыграет с «Руной», а «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Чебоксарскими ястребами». В других парах сыграют «Университет-Югра» – «Тамбов», «Купол-Родники» – «Русичи», «Восток-65» – «Новосибирск», МБА – «Локомотив-Кубань-2». Победитель на этой стадии должен быть определён по сумме двух матчей, которые запланированы на 14 и 25 октября. В случае выхода «Уралмаша» и «Темпа» в 1/8 финала они сыграют между собой, а в четвертьфинале победителя этой пары ждёт действующий обладатель трофея «Самара».

Впрочем, строить какие-либо планы сейчас особенно бессмысленно, поскольку результат может определяться не на площадке, а за её пределами. В нынешнем розыгрыше Кубка России по медицинским показаниям уже сошли с дистанции семь команд – три на этапе группового раунда и четыре в 1/8 финала. Кстати, и «Уралмаш», который должен был сыграть 27–29 сентября в сильном предсезонном турнире в Самаре, вынужден был 23 сентября сесть на двухнедельный карантин.

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