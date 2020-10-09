«Уралмаш» упустил победу в Сургуте. Половина Суперлиги на больничном

Уралмашевец Максим Кондаков (с мячом) превзошёл в результативности капитана хозяев Николу Лепоевича (№5), но его команда всё равно проиграла Фото: Пресс-служба БК «Университет-Югра»

Екатеринбургский «Уралмаш» с поражения стартовал в регулярном чемпионате Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги.

В гостевом матче с сургутским «Университетом-Югрой», который проходил без зрителей, команда Олега Мелещенко уверенно провела начало и к большому перерыву имела вполне комфортное преимущество (49:36), но вторую половину екатеринбургская команда откровенно провалила, и к середине третьей четверти от добытого запаса не осталось и следа (54:55 в пользу хозяев).

В заключительной четверти «приговор» гостям подписал до тех пор остававшийся в тени вечно молодой Никола Лепоевич, набравший на этом отрезке все свои 17 очков. Итог матча 96:83 в пользу «Университета-Югры». Слабым утешением для «Уралмаша» стал тот факт, что новобранец команды Максим Кондаков с 27 очками стал самым результативным по итогам не только этого матча, но и всего первого игрового дня.

Правда, из семи запланированных игр первого тура состоялись только четыре: «Самара» – «Уфимец» – 77:54, «Руна-Химки-Подмосковье» – 65:52, «Восток-54» – «Купол-Родники» – 84:66. Матчи «Буревестник» – ЦСКА-2, «Иркут» – МБА и «Новосибирск» – «Темп-СУМЗ-УГМК» из-за карантинных мер перенесены на более поздний срок. Кроме того, у «Буревестника» есть проблемы из-за долгов с допуском в игровой зал и вообще с финансированием.

– У нас в команде ковид обнаружен у двоих игроков и доктора, – пояснил ситуацию корреспонденту «Областной газеты» директор клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» Николай Баюс. – Команда на карантине, 11 октября в Сургуте точно не сыграем, но уже на первую игру 1/8 финала Кубка России 15 октября в Чебоксары мы собираемся ехать.

По информации «Областной газеты» в «Новосибирске», который из-за карантина не сыграл матч на Кубок России и пропустил первый тур регулярного чемпионата, ситуация остаётся сложной, так что запланированная на 11 октября встреча «Уралмаша» с этой командой не состоится и екатеринбургский клуб возвращается домой.

«Иркут», с которым на 18 октября запланирована первая домашняя игра регулярного чемпионата у «Темпа», находится на карантине. Пока от иркутян не поступало письма с отказом приехать в Ревду.