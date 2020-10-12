В Суперлиге сыграны два матча из шести

Главный тренер «Уралмаша» взял на себя ответственность за поражение в первом туре. В ожидании следующих матчей команда проводит работу над ошибками Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

В Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги во втором туре регулярного чемпионата были сыграны всего два матча из шести. Таким образом, по сравнению с первым туром (когда были не сыграны только три матча), ситуация лишь ухудшилась.

«Восток-65» дома проиграл МБА (72:77), а «Буревестник» обыграл «Химки-Подмосковье» (111:74). Не состоялись матчи «Новосибирск» – «Уралмаш», «Университет-Югра» – «Темп-СУМЗ-УГМК», «Иркут» – «Купол-Родники», «Руна» – ЦСКА-2.

Напомним, что екатеринбургский «Уралмаш» после игры в Сургуте вернулся домой, так как «Новосибирск» находится на карантине, а ревдинцы сами на двухнедельном карантине.

Таким образом, после двух туров лишь две команды («Восток-65» и «Химки-Подмосковье») сыграли по два матча, восемь команд провели по одной игре, а четыре («Темп-СУМЗ-УГМК», «Новосибирск», ЦСКА-2 и «Иркут») пока не сыграли ни разу.

Следующий тур в регулярном чемпионате запланирован на воскресенье 18 октября. «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» должны провести первые домашние матчи – соответственно с «Востоком-65» и «Иркутом». Сообщений о переносе этих матчей пока нет.

Впрочем, команды Свердловской области должны выйти на паркет ещё раньше – в первых матчах 1/8 финала розыгрыша Кубка России запланированы гостевые игры «Уралмаша» с «Руной» (14 октября) и «Темпа» с «Чебоксарскими ястребами» (15 октября). Подготовка к матчам пока идёт в плановом режиме.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».