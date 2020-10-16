«Темп» выиграл первый кубковый матч всемером

Лучший игрок кубкового матча Виктор Заряжко совсем немного недотянул до «трипл-дабла» – 18 очков, 9 подборов и 8 атакующих передач Фото: Пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка России по баскетболу. На этой стадии в борьбу за трофей включились две команды Свердловской области – «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш».

Екатеринбургской команде в соперники досталась серьёзно укрепившаяся в межсезонье столичная «Руна». К большому перерыву «Уралмаш» выигрывал в гостях с разницей в 17 очков (43:26), но во втором подряд официальном матче команда Олега Мелещенко провалила вторую половину, и к финальной сирене преимущество осталось чисто символическим (73:69).

«Темпу» соперник достался менее серьёзный, но ревдинская команда, отбывшая коронавирусный карантин, отправилась в гости к «Чебоксарским ястребам» в составе всего восьми игроков. При этом 18-летний Евфимий Чердынцев провёл на площадке менее трёх минут, так что основная нагрузка выпала на семерых. Самыми результативными у гостей стали Виктор Заряжко (18 очков, 9 подборов, 8 передач) и Александр Захаров (17 очков), а «Темп» выиграл 94:86.

Перед ответными матчами 25 октября, которые свердловские команды сыграют дома, у них есть хорошие шансы выйти в четвертьфинал. В случае успеха они сыграют в следующем раунде между собой.

Четвертьфиналистом уже стал «Университет-Югра», по сумме двух матчей взявший верх над «Тамбовом» (74:78, 92:82). Соперником баскетболистов из Сургута будет обладатель Кубка России «Самара». В первых матчах ижевский «Купол-Родники» разгромил в Курске команду «Русичи» (98:69), а столичная МБА в Краснодаре обыграла «Локомотив-Кубань-2» (82:73). «Восток-65» и «Новосибирск» должны сыграть 24 и 25 октября.

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