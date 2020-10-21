"УГМК" разгромил ногинский "Спартак", впервые в сезоне набрав больше 100 очков

Фото: Пресс-служба "УГМК"

Баскетбольный клуб "УГМК" одержал первую домашнюю победу в новом сезоне чемпионата России. После двух выездных успешных встреч "лисицы" на своём паркете разгромили ногинский "Спартак" - 118:46.

Уже в первой четверти екатеринбурженки ушли в отрыв - 30:9, а на большой перерыв команды отправились при счёте 50:22 в пользу подопечных Мигеля Мендеса. Но во второй половине встречи "лисицы" просто смяли своих соперниц. "УГМК" не только перевалил за сотню очков (впервые в сезоне), но и одержал победу с преимуществом в 72 очка.

- Сейчас мы стараемся наладить наши взаимодействия и командную химию, потому что все вместе мы собирались полгода назад. Сегодня мы старались играть со стопроцентной самоотдачей, несмотря на то, что «Спартак» приехал не полным составом, - отметил после матча Мигель Мендес.

Напомним, в первых двух встречах чемпионата екатеринбургский клуб одержал уверенные выездные победы. Сначала "лисицы" переиграли "Нику" (84:72), а затем расправились с подмосковным клубом "Спарта&К" (90:50).