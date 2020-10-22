«Уралмаш» испортил дебют в новой команде землякам-тагильчанам

Новобранец «Уралмаша» Даниил Синегубов (с мячом) против экс-капитана «Урала» Павла Александрова, который теперь играет за «Иркут». Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги с крупным счётом 97:64 обыграл на домашней площадке иркутский «Иркут». Для гостей это была первая официальная игра в новом сезоне.

«Уралмаш», проигравший в предыдущем матче в Сургуте, дома выглядел очень солидно. Сразу пять игроков екатеринбургской команды набрали 10 и более очков – Максим Кондаков, Максим Кривошеев и Даниил Синегубов – по 13, Кирилл Писклов – 12, Сергей Караулов – 10.

«Иркут» должен был сыграть первый официальный матч ещё 4 октября в 1/16 финала Кубка России, но команда ушла на карантин. Ей было засчитано техническое поражение, а в следующий раунд вышел «Тамбов». Пропустили иркутяне и два первых тура регулярного чемпионата. В Верхнюю Пышму «Иркут» приехал без главного тренера Вадима Филатова (екатеринбургский специалист, возглавивший команду в межсезонье, перед отъездом сдал положительный анализ на COVID-19), но и в его отсутствие среди гостей были наши земляки.

Исполнял обязанности главного тренера в этом матче тагильчанин Станислав Истомин (между прочим, главный тренер «Уралмаша» в первом для команды сезоне 2016/2017), а в составе команды на площадку вышел воспитанник баскетбольной школы Нижнего Тагила Илья Агинских, сыгравший за «Уралмаш» за четыре сезона 88 матчей. За «Иркут» выступает в этом сеpоне и экс-капитан «Урала» Павел Александров.

В отсутствие главного тренера, а также двух лидеров - Григория Андреева и Александра Мартынова (оба в разные годы отметились матчами за екатеринбургский «Урал») гости не смогли оказать достойного сопротивления. Судьба матча была фактически решена уже к большому перерыву (49:29 в пользу «Уралмаша»).

В целом Первый дивизион пока продолжает существовать в режиме частичного карантина. Из двадцати запланированных календарём матчей состоялись чуть больше половины – двенадцать. Три команды (ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», а также ЦСКА-2 и «Новосибирск») пока не провели ни одного матча. Без поражений пока две команды – ярославский «Буревестник» (три победы) и «Самара» (одна победа). Ближайшая игра должна состояться 23 октября – «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет с «Иркутом».

А уже 25 октября свердловские команды сыграют ответные матчи 1/8 финала Кубка России. Темп-СУМЗ-УГМК» – «Чебоксарские ястребы» (первый матч – 94:86). Начало в 18 часов. «Уралмаш» – «Руна» (первый матч – 73:69), начало в 17:00.