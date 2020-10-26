Первое свердловское баскетбольное «дерби» будет в Кубке России

Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ» вышли в четвертьфинал Кубка России по баскетболу, где сыграют между собой.

Обе свердловские команды в первых матчах одержали победы и имели хорошие шансы на продолжение борьбы за трофей. Так оно и получилось, хотя проблемы возникли там, где их меньше всего ждали.

Ревдинцы в двухматчевом противостоянии с представляющими Второй дивизион Суперлиги «Чебоксарскими ястребами» выглядели явными фаворитами, тем более после гостевой победы с разницей в 8 очков (94:86). Но в ответном матче «Темп» выглядел крайне неубедительно, что дало повод главному тренеру команды Алексею Лобанову признать: «Соперник опустил нас с небес на землю».

За две минуты до конца третьей четверти хозяева проигрывали с разницей в 6 очков и были в шаге от краха. Концовка выдалась напряжённой, и финальная сирена прозвучала при счёте 92:88 в пользу «Ястребов». Лишь по сумме двух матчей с мизерным преимуществом в четыре очка ревдинцы вышли в следующий раунд.

«Уралмашу» соперник достался намного серьёзнее – укрепившаяся в межсезонье столичная «Руна». Победа со счётом 73:69 в Москве по большому счёту ничего не гарантировала. И, вероятно, это как раз и помогло команде Олега Мелещенко сохранить должный настрой. В составе гостей выделялись хорошо известные свердловским болельщикам Максим Ткаченко (17 очков) и Фёдор Ключников, но «Уралмаш» практически всю игру контролировал ситуацию на площадке, да и свои «козыри» у хозяев тоже нашлись – Максим Кондаков (21) и Игорь Новиков (18). «Уралмаш» выиграл 72:62 и вышел в четвертьфинал.

В следующем раунде турнирная сетка свела две свердловские команды между собой. Пока что психологическое преимущество в кубковом «дерби» у «Уралмаша», но исход этого противостояния всё-таки непредсказуем. Игры 1/4 финала предварительно намечены на 11 и 21 ноября. В других парах сыграют «Самара» – «Университет-Югра» (соперник одной из наших команд в полуфинале), «Буревестник» – «Купол-Родники», соперником МБА будет «Восток-65» или «Новосибирск» (два матча между этими соперниками теперь запланированы на 2 и 3 ноября).

Пока же команды возвращаются к регулярному чемпионату Суперлиги. «Темп-СУМЗ» (28 октября) и «Уралмаш» (31-го) сыграют в Москве с «Руной», а вот игры свердловских команд в эти же даты с «Буревестником» не состоятся – ярославцы 23 октября ушли на карантин.

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