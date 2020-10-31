"Темп-СУМЗ-УГМК" и "Уралмаш" не смогли справиться с "Руной"

11 очков Игоря Новикова (с мячом) не спасли "Уралмаш" от разгромного поражения от "Руны". Фото - пресс-служба БК "Руна"

Два поражения потерпели свердловские команды в выездных матчах регулярного чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Премьер-лиги. И оба от московской "Руны".

Вообще-то ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" и екатеринбургский "Уралмаш" должны были по очереди сыграть с "Руной" и ярославским "Буревестником". Но ярославцы, выигравшие три матча из трёх, ушли на двухнедельный карантин, так что вместо четырёх состоялись только две игры.

Первыми во Дворец спорта "Динамо" на улице Лавочкина, где в этом сезоне принимает соперников "Руна", пожаловали баскетболисты "Темпа". Они пропустили стартовый отрезок из-за того же карантина, и в регулярном чемпионате до поездки в Москву успели сыграть только один матч - разгромили на домашнем паркете "Иркут" - 115:74. Но именно игра с "Руной" должна была отчасти ответить на вопрос об уровне притязаний ревдинской команды в нынешнем сезоне.

"Руна", которая считается одной из фаворитов турнира, свою репутацию подтвердила, чего о команде из Ревды пока сказать нельзя. Лишь в четвёртой четверти, когда исход матча был практически предопределён, хозяева несколько сбавили обороты и позволили игрокам "Темпа" отыграть десять очков и сделать итоговую разницу менее унизительной - 70:91.

У воскресной игры "Руны" и "Уралмаша", помимо того, что команда Олега Мелещенко могла отомстить за земляков, был и другой подтекст. Совсем недавно эти команды сыграли два матча в рамках 1/8 финала Кубка России, и там дважды выиграл "Уралмаш". Правда, с маленькой, но существенной оговоркой - "Руна" играла без двух легионеров, которые по регламенту не могут принимать участие в кубковых матчах. И именно они - американец Эддисон Спрюилл (19 очков) и черногорец Ален Хаджибегович (16) очков - а также примкнувший к ним Фёдор Ключников (18) стали главными творцами разгромной победы. В свою очередь уже "Уралмаш" лишился трёх важных для команды игроков - Максима Кондакова, Ильи Сыроватко и Алексея Карпеко (его брат-близнец Евгений играет в "Руне", но противостояния братьев на этот раз не состоялось).

Но даже в ослабленном составе "Уралмаш" в первой половине выглядел очень достойно, и на большой перерыв команды ушли при счёте 44:41 в пользу хозяев. Первые пять минут третьей четверти игрокам "Уралмаша" ещё долго будут сниться в кошмарных снах - за этот отрезок они пропустили в свою корзину 28 очков, а всего за четверть 38 (!). Игроки «Руны» в третьей четверти реализовали десять трёхочковых бросков. К последнему перерыву счёт на табло был 82:57, и игра по сути была сделана. "Уралмаш", как и "Темп", в концовке смог лишь подправить итоговую разницу - 74:94. Самым результативным у гостей сал Максим Кривошеев (17 очков).

В регулярном чемпионате "Буревестник" - 3 победы (в 3 матчах), за ним расположились МБА - 3 (4) и "Руна" - 3 (5). "Темп-СУМЗ-УГМК" - 1 (2) и "Уралмаш" - 1 (3) пока среди аутсайдеров. Исправить ситуацию обе команды могут в ближайших матчах, которые свердловчане проведут дома - 5 и 8 ноября. Соперниками будут "Химки-Подмосковье" и ЦСКА-2. А уже 11 ноября первое в сезоне свердловское баскетбольное "дерби" - «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш» должны сыграть в Ревде первый матч четвертьфинала Кубка России.