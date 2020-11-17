«Темп» и «Уралмаш» впервые в сезоне без потерь

В рейтинге снайперов Суперлиги Максим Кондаков (с мячом), набирающий в среднем 21,3 очка за матч, уступает только двум иностранцам – американцу Джавонте Дагласу из «Буревестника» (23) и сербу Николе Лепоевичу из «Университета-Югры» (22,3)

Впервые в нынешнем сезоне обе команды Свердловской области не только сыграли свои календарные матчи в регулярном чемпионате баскетбольной Суперлиги, но и добились побед.

На старте турнира либо «Темп-СУМЗ-УГМК», либо «Уралмаш» не играли свои матчи из-за карантина у себя или у соперников. На этот раз обошлось без переносов. Но что ещё более важно, обе команды одержали убедительные победы. «Темп-СУМЗ-УГМК» в гостях взял верх над одним из номинальных лидеров столичной МБА (77:55), а «Уралмаш» в дебютном для нового главного тренера Бориса Ливанова матче в Ижевске обыграл «Купол-Родники» (97:68). Снайпер «Уралмаша» Максим Кондаков набрал 24 очка.

Турнирная таблица из-за многочисленных переносов пока не даёт объективную картину, по числу одержанных побед группа лидеров выглядит так: «Руна» – 5 побед (8 матчей), «Самара» – 4 (4), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 4 (5), МБА – 4 (6). «Уралмаш» с двумя победами в четырёх матчах пока делит девятое-десятое места с «Университетом-Югрой».

18 ноября у «Темпа» по календарю матч в Ижевске, у «Уралмаша» встреча в Москве с МБА.