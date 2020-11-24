Ревдинский «Темп» добил игроков «Уралмаша» броском… снизу

Главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов стал жертвой бурной реакции запасных игроков его команды на уникальный бросок снизу, по решению арбитров ему пришлось покинуть зал. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Серия баскетбольных свердловских «дерби», коих в сезоне 2020/2021 должно быть по меньшей мере четыре, открылась матчем в Верхней Пышме, где екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» начали спор за выход в полуфинал Кубка России.

К сожалению, из-за отсутствия зрителей особой атмосферы, присущей таким играм, не получилось, но и в телевизионной трансляции было на что посмотреть. Вообще-то у меня к баскетбольным «дерби» сложное отношение, поскольку в обеих командах есть люди, с которыми связывает как минимум многолетнее знакомство. И по итогу всегда можно порадоваться за одних, но пересиливает всё-таки огорчение из-за поражения других. На этот раз проигравшим, причём по всем статьям, оказался «Уралмаш».

Хозяева паркета лишь в первой четверти выглядели достойно (24:21 к первом перерыву), а затем чем дальше, тем больше «Уралмаш» напоминал мощный агрегат производства знаменитого одноимённого завода, который разобрали, а потом собрали как попало. Передачи в никуда, потери, промахи. Виданное ли дело – самый результативный игрок в истории команды Игорь Новиков за 23 минуты на площадке с десяти попыток не набрал ни одного очка.

Гости, наоборот, были в ударе. Сразу четверо набрали десять и более очков – Максим Колюшкин (16), Виктор Заряжко (15), Александр Захаров (11) и Алимджан Федюшин (10). За явным преимуществом (49–33) выигран подбор. Своеобразным унижением соперника считается в баскетболе забивание мяча сверху, ревдинцам же удался трюк ещё круче – в концовке четвёртой четверти форвард «Темпа» Александр Захаров применил бросок… снизу (выиграв борьбу за мяч, он бросал, стоя на коленях, да ещё и без всякого сопротивления). Бурная реакция запасных игроков гостей обернулась удалением из зала главного тренера «Темпа» Алексея Лобанова (это был третий фол «скамейке»), так что на три минуты «исполняющим обязанности» стал его ассистент Сергей Евграфов. Финальная сирена зафиксировала итоговый счёт 85:70 в пользу гостей.

Что же случилось с «Уралмашем»? Борис Ливанов, возглавивший екатеринбургскую команду две недели назад, был спокоен и рассудителен.

– Главная причина – это функциональное состояние, – поставил диагноз своей команде тренер. – Мы вышли из карантина перед самым выездом в Ижевск и Москву. Выдержали две гостевые игры, а здесь уже сил не хватило. Так что ошибки вытекали из этого и были ожидаемы.

Теперь для выхода в полуфинал «Темпу» достаточно 6 декабря на домашней площадке не проиграть с разницей более 14 очков. При равном по сумме двух матчей счёте будет назначено дополнительное время. «Уралмашу» надо побеждать с разницей не менее 16 очков. Сделать это будет сложно, но не невозможно.

Правда, непонятно, как Борису Ливанову удастся улучшить функциональное состояние игроков. У «Уралмаша» три матча регулярного чемпионата (в Новосибирске, дома с «Востоком-65» и в Ярославле), тогда как у «Темпа» только два (те же соперники, только без Ярославля). Плюс за три дня до решающего кубкового сражения «Уралмаш» и «Темп» там же, в Ревде, сыграют матч чемпионата Суперлиги.

Кстати, соперник «Темпа» или «Уралмаша» в полуфинале уже известен – «Самара». Матчи между действующим обладателем Кубка России и «Университетом-Югрой» сначала были перенесены на более поздний срок из-за карантина у сибиряков, но новые даты в плотном календаре найти оказалось невозможно.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».