«Уралмаш» пополнился русским «американцем»

6 февраля «Уралмаш» принимал в Верхней Пышме ярославский «Буревестник». Андрей Семёнов (№11) в матче своими будущими одноклубниками. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» объявил о подписании контракта с 30-летним Андреем Семёновым, выступающим на позиции лёгкого форварда.

Семёнов – уроженец Санкт-Петербурга, там же в спортивной школе Калининского района. В 15 лет он уехал на родину баскетбола в Америку, где три года учился в частных школах и играл в баскетбол (его партнёром в школьной команде был будущий двукратный Олимпийский чемпион и также двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант), а затем поступил в университет Джеймса Мэдисона. За баскетбольную команду этого учебного заведения Андрей Семёнов выступал в американской студенческой лиге на протяжение шести сезонов (132 сыграл матча, набирая в среднем по 9,1 очка). Кроме того, Семёнов получил степень магистра в области кадрового делопроизводства.

Карьера Андрея Семёнова после возвращения в Россию не выглядит впечатляющей. Её вершина – пять матчей в Единой лиге ВТБ и еврокубках за месяц в саратовском «Автодоре» в сезоне 2015/2016. Остальное время игрок провёл в Первом и Втором дивизионах Суперлиги, где, разумеется, был одним из лидеров. Сезон 2020/2021 Андрей Семёнов начинал в ярославском «Буревестнике» и в семи матчах набирал в среднем по 16,1 очка за игру.

Вчера «Уралмаш» со счётом 87:77 одержал в гостях над «Новосибирском» третью победу подряд в регулярном чемпионате Первого дивизиона Суперлиги, новичок участие в игре не принимал. Екатеринбургская команда догнала в турнирной таблице своих ближайших географических соседей из Ревды. Теперь у «Уралмаша» и «Темпа-СУМЗ-УГМК» по четыре победы в шести матчах и они по числу побед делят между собой четвёртое-пятое места.

27 ноября «Уралмаш» принимает в Верхней Пышме «Восток-65» из Южно-Сахалинска, а днём ранее «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в Новосибирске.