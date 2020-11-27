«Темп» вырвал победу в Новосибирске

Действующие лица ключевого эпизода матча – Виктор Заряжко (слева) и Дмитрий Макеев Фото: Пресс-служба БК «Новосибирск»

Свердловские баскетбольные клубы обошлись без потерь в ранее отложенных из-за карантина матчах регулярного чемпионата Первого дивизиона Суперлиги с «Новосибирском».

Вслед за «Уралмашем», который увёз из столицы Сибирского федерального округа уверенную победу (87:77), выиграл в Новосибирске и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК». Правда, победа со счётом 76:74 команде Алексея Лобанова досталась лишь на последних секундах.

Ревдинцы проигрывали к большому перерыву 35:43, но во второй половине смогли вернуться в игру и в концовке удача была на их стороне. За две минуты до конца четвёртой четверти Дмитрий Макеев попаданием из-за периметра нарушил равновесие в пользу «Новосибирска» (74:71). В течение следующей минуты команды обменялись несколькими промахами, а затем Максим Колюшкин и Виктор Заряжко вывели в лидеры «Темп» – 75:74. Судьба матча дважды оказывалась в руках Макеева, и он в итоге практически вручил победу гостям. Сначала он поторопился с броском и промахнулся (в ответной атаке как раз Заряжко и вывел «Темп» вперёд), а затем, когда уже оставались считанные секунды, из-за его же ошибки захлебнулась последняя атака «Новосибирска», Виктор Заряжко перехватил мяч, убежал в отрыв и заработал право на штрафные броски, первым из которых подвёл итог матча.

У «Темпа» в этом матче Дмитрий Артешин набрал 17 очков, Виктор Заряжко и Денис Левшин по 10.

В турнирной таблице по-прежнему без потерь идёт «Самара» – 6 побед (в 6 матчах), далее ярославский «Буревестник» и «Темп-СУМЗ-УГМК» по 5 (7). По потерянным очкам вровень с ними идёт «Уралмаш» – 4 (6), и сегодня команда Бориса Ливанова может превратить дуэт главных преследователей лидера в трио, если обыграет в Верхней Пышме «Восток-65». Матч пройдёт без зрителей, начало трансляции на сайте РФБ в 19:00.