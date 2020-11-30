Четвёртая победа «Уралмаша» с новым тренером

«Синхронный баскетбол» в исполнении центровых Григория Шуховцова и Сергея Караулова. Интересно, что оба ветерана российского баскетбола родом из Узбекистана. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

В отложенном матче регулярного чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги екатеринбургский «Уралмаш» обыграл «Восток-65» из Южно-Сахалинска со счётом 84:72.

Команды должны были встретиться ещё на старте турнира, 18 октября, но тогда игра не состоялась из-за карантина.

Матч с «островитянами» стал звёздным часом Игоря Самсонова, который реализовал пять из шести бросков из-за периметра, а всего набрал 17 очков. Это его личный рекорд в «Уралмаше», хотя в ижевском клубе «Купол-Родники» Самсонов набирал и порядка 20–30 очков за матч. 15 очков записал на свой счёт Александр Щербенёв. Лидер атак екатеринбургской команды Максим Кондаков на этот раз набрал «всего» 11 очков, зато с пятью атакующими передачами стал лучшим ассистентом из всех, кто выходил на площадку.

Под руководством Бориса Ливанова «Уралмаш» сыграл в чемпионате Суперлиги четыре матча и во всех одержал победы.

– Да, у нас сейчас жёсткий игровой график, но у соперника были кадровые проблемы (Никита Балашов сейчас находится в составе национальной сборной России, а Кирилл Ситник и Александр Семенюк – в сборной Белоруссии. – Прим. «ОГ»), и им не хватило ротации, – сказал после матча главный тренер екатеринбуржцев. – Нам же хватило выносливости для того, чтобы довести игру до победы.

Новичок «Уралмаша» Андрей Семёнов участия в матче не принимал, его дебют ожидается 3 декабря в игре с «Темпом-СУМЗ-УГМК».

В турнирной таблице регулярного чемпионата сейчас лидируют одержавшие по шесть побед «Самара» и «Руна» (но москвичи провели на три игры больше). Следом идёт трио в составе ярославского «Буревестника», «Уралмаша» и «Темпа-СУМЗ-УГМК», на счету этих команд по пять побед в семи матчах. Продержится этот паритет недолго – уже сегодня «Уралмаш» играет в Ярославе, а «Темп» дома встречается с «Востоком-65».

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