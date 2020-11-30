Вадим Филатов: "Сборной России U-20 пора выходить в Дивизион "А"

Вадим Филатов и его команда на чемпионате Европы U-18 в 2019 году Фото: Пресс-служба ФИБА-Европа

Исполком Российской федерации баскетбола утвердил старших тренеров резервных сборных на 2021 год. Легенда «Уралмаша» Ольга Шунейкина возглавит команду юниорок не старше 16 лет, а сборная юниоров не старше 20 лет доверена екатеринбургскому тренеру Вадиму Филатову, который год назад уже работал с этими игроками.

Звонок корреспондента «Областной газеты» застал Филатова в Иркутске, где он в нынешнем сезоне тренирует местную команду «Иркут».

– Вадим Николаевич, поздравляем с назначением. Решение исполкома РФБ было для вас ожидаемым?

– Я думаю, что для любого тренера почётно быть тренером сборной. И когда я узнал, что принимаются заявки, то отправил своё резюме. Подтолкнуло к этому решению то, что я этих ребят знаю, их потенциал, плюсы и минусы практически каждого. После чемпионата Европы U-18 год назад лёгкая недосказанность осталась, и есть желание продолжить с этим возрастом и дальше.

– Ваш уход из «Урала» наверняка оставил осадок у президента клуба Станислава Ерёмина, тем не менее, насколько я знаю, как председатель тренерского совета, он выступал за вашу кандидатуру.

– Не знал об этом. Но если это так, то я Станиславу Георгиевичу очень благодарен.

– Конкурентов много было?

– Я уже потом узнал, что претендентов действительно было нынче очень много. Всё проходило дистанционно. По итогам тренерского совета, на котором я выступил со своей программой, были отобраны два кандидата – Игорь Грачёв (главный тренер «Самары». – Прим. «ОГ») и я. И уже на исполкоме также дистанционно нас заслушали и выбрали меня, чему я безумно рад.

– После чемпионата Европы год назад, вы говорили о том, что едва ли не главная проблема состоит в том, что наши юные баскетболисты выступают в молодёжном чемпионате, тогда как в соперниках у них игроки, у которых уже есть опыт взрослого баскетбола. О том же недавно говорил и президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов.

– Да, проблема такая действительно есть. Костяк той команды играет сейчас в Первом дивизионе Суперлиги, а это уже не молодёжная лига. Четверо тренируются с командами Единой лиги ВТБ – конечно, они пока не получают там большой игровой практики, но тем не менее, надеюсь и физически прибавляют, и в игровом плане прогрессируют. Три кандидата в команду уехали в американские университеты. Пока не смотрел их игры, но надеюсь, что они тоже прибавляют.

– Задачи, планы уже известны?

– Сборная России U-20 подзастряла в Дивизионе «В», откуда надо уже выходит в Дивизион «А». С оптимизмом ждём начала сборов, но они будут только где-то в середине мая. Предстоит большая работа, за прошедшее время кто-то прогрессировал, кто-то наоборот. Наверняка есть игроки, которые тогда не попали к нам на карандаш, а сейчас достойны вызова в сборную. Так что подготовительная работа уже началась. Чемпионат Европы U-20 в Дивизионе «В» будет проходить в Грузии в середине июля 2021 года.

– С помощниками определились?

– Тренерский штаб остаётся тем, же, что и два года назад. Мне будут помогать Дмитрий Пивцайкин из «Самара-2», играющей в Молодёжной лиге ВТБ, Артём Комогорцев, работающий в системе краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». Одна вакансия для усиления специалистом из Единой лиги ВТБ пока остаётся.

– Как руководство «Иркута» отнеслось к перспективе совмещения?

– Хорошо отнеслось. У нас чемпионат в Суперлиге короткий, так что по срокам проблем нет. А просматривать кандидатов можно параллельно с работой в клубе.

– У «Иркута» на старте шесть поражений. Руки не опускаются?

– Конечно, нет. Наоборот, нас это только злит. Будем стараться выжимать из наших возможностей максимум. Мы, наверное, единственная команда, которая во время предсезонной подготовки два раза уходила на карантин – десять дней в августе и три недели в октябре. То есть из двух месяцев подготовки один месяц можно вычеркнуть. Так что нам объективно было тяжело, особенно в первых играх. Тем более, что клуб осознанно делает ставку на своих воспитанников – у нас семь игроков с местной пропиской. Четыре человека 2002 года рождения и ветераны иркутского баскетбола.

– За командами Свердловской области, как за соперниками, наверняка следите. Как вам нынешние «Темп» и «Уралмаш»?

– Как обычно, хорошие составы, сильные тренера. Есть понимание того, как и куда они развиваются. Рад за своего учителя Бориса Георгиевича Ливанова, который снова работает на Урале. Чемпионат в этом году очень сильный – команд шесть будут бороться за самые высокие места, свердловские в том числе. Борьба за медали будет очень интересная.

Досье «ОГ»

Вадим Филатов.

Родился в 1976 году в Свердловске. Воспитанник ДЮСШ №3.

Играл в командах «СКА-Урал» (ЕКатеринбург), «Спартак-Приморье» (Владивосток), «Урал» (Екатеринбург).

В течение шести сезонов был главным тренером екатеринбургской команды «Урал», тренировал также «Спартак-Приморье», ростовский «Атаман». В качестве помощника главного тренера работал в команде Единой лиги ВТБ «Зенит» (Санкт-Петербург). В 2018 году – помощник старшего тренера сборной России U-18 (4-е место на чемпионате Европы), в 2019 году – старший тренер сборной России-18 (6-е место на чемпионате Европы). В августе 2020 года подписап годичный контракт с вернувшейся в Первый дивизион командой «Иркут» (Иркутск). 27 ноября утверждён старшим тренером сборной России U-20.