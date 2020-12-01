«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» подошли к «дерби» соседями и по таблице

Предыдущие матчи между свердловскими командами всегда отличались запредельным накалом борьбы. Продолжение следует? Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

К очной встрече между собой свердловские команды, выступающие в Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги, подошли с одинаковыми показателями – и у «Темпа-СУМЗ-УГМК», и у «Уралмаша» по шесть побед в семи матчах. Лучший результат только у «Самары».

К очередным играм регулярного чемпионата сразу три команды – «Уралмаш», «Темп» и ярославский «Буревестник» – делили в турнирной таблице второе-четвертое места по числу одержанных побед.

«Уралмаш» и «Буревестник» встретились в Ярославле. Хозяева вышли на игру без лучшего снайпера чемпионата Джавонте Дагласа (25,3 очка в среднем за игру), одного из лучших плеймейкеров Александра Гаврилова (в среднем 6,8 передачи) и Андрея Семёнова (который уже перешёл в «Уралмаш», но играть сможет после 1 декабря).

Американец Джастин Роберсон (вчера он стал игроком «Уралмаша») отгрузил в кольцо гостей 33 очка, но это не помешало команде Бориса Ливанова одержать пятую подряд победу в чемпионате со счётом 94:78. Самыми результативными у победителей стали Максим Кривошеев (15 очков), Александр Щербенёв (14) и Максим Кондаков (12).

«Темп-СУМЗ-УГМК» на домашнем паркете за секунду до конца четвёртой четверти ушёл от поражения в основное время – 77:77 (спас команду Виктор Заряжко), и лишь в овертайме хозяева вырвали победу – 89:87.

По шесть побед в регулярном чемпионате одержали сразу четыре команды, но «Самара» при этом ни разу не проиграла, тогда как у «Темпа» и «Уралмаша» по два поражения, у «Руны» – три.

3 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш» сыграют в Ревде и определят вторую на данный момент команду чемпионата, а уже через три дня там же состоится ответная игра 1/4 финала Кубка России, где «Уралмашу» для выхода в следующий раунд надо побеждать с разницей более 15 очков.

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