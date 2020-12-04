Победа «Темпа» в дерби и новый рекорд «Уралмаша»

Игорю Новикову (справа) принадлежит и клубный рекорд результативности, он единственный кто преодолел в «Уралмаше» отметку в 1000 очков, на данный момент он достиг отметки 1067. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Свердловские баскетбольные команды «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш» сыграли между собой в Ревде. Победа со счётом 86:78 досталась хозяевам.

Роль главной ударной силы у «Темпа» взял на себя на этот раз Алимджан Федюшин, набравший 19 очков. В отличие от кубковой игры двухнедельной давности «Темп» уже не имел подавляющего преимущества в борьбе за подборы, но реализация бросков у ревдинцев была выше, чем у соперника.

«Уралмаш» бросил в бой сразу трёх новичков – Андрея Семёнова и Джастина Роберсона из разваливающегося из-за проблем с финансированием ярославского «Буревестника» и Дмитрия Халдеева, начинавшего сезон в «Самаре». Новички, особенно «ярославцы», команду должны усилить, но пока даёт знать их несыгранность с новыми партнёрами.

Стоит отметить, что в этом матче уралмашевец Игорь Новиков установил новый клубный рекорд по числу матчей в чемпионатах Суперлиги – 107. Прежнее достижение (106 игр) принадлежало Алексею Макарову и было установлено в начале прошлого сезона. Игорь Новиков воспитанник новосибирского баскетбола, за «Уралмаш» он играет с января 2017 года. Новиков единственный, кто прошёл с екатеринбургской командой путь от дебюта во втором дивизионе Суперлиги до ведущих позиций в Первом дивизионе.

Положение лидеров в регулярном чемпионате после матчей, состоявшихся в четверг, таково: «Самара» – 7 побед (в 7 матчах), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 7 (9), МБА, «Руна», «Уралмаш» – по 6 (9)…

Уже 6 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш» снова сыграют в Ревде. На этот раз в 1/4 финала Кубка России. В первом матче «Темп» выиграл в гостях со счётом 85:70 и, судя по второй игре между этими командами, «Темпу» сохранить преимущество и по сумме двух матчей. Тем более, что у хозяев смогут играть все, тогда как «Уралмаш» по регламенту не сможет включить в заявку легионера.