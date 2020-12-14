«Уралмаш» прервал беспроигрышную серию лидера

Джастин Роберсон сам набрал 26 очков, а также отдал партнёрам по «Уралмашу» четыре атакующие передачи. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Екатеринбургский «Уралмаш» на домашней площадке выиграл у лидера регулярного чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги со счётом 91:85 (22:14, 15:27, 30:25, 24:19).

Последний раз «Самара» проигрывала в чемпионате Суперлиги весной – в гостях ревдинскому «Темпу» (70:76). Тогда турнир был завершён досрочно, а в нынешнем сезоне «Самара» одержала восемь побед в восьми матчах. «Уралмаш», особенно после недавнего усиления, наверняка будет претендовать на самые высокие места, поэтому игра с таким сильным соперником была пусть и предварительным, но показательным тестом – насколько обоснованы претензии команды Бориса Ливанова.

Задачу хозяевам несколько упростило то, что в самом начале матча из-за травмы площадку покинул лидер «Самары» Антон Глазунов. Но и без него у гостей есть немало игроков, способных решить исход любого матча. «Уралмашу» пришлось изрядно потрудиться, чтобы в итоге вырвать победный результат. Самый существенный вклад внёс Джастин Роберсон (26 очков). За три сезона в Первом дивизионе «Уралмаш» обыграл «Самару» в первый раз.

«Темп-СУМЗ-УГМК» с крупным счётом 102:67 (26:16, 25:21, 26:14, 25:16) обыграл «Уфимец» (23 очка на счету Дениса Левшина).

Положение лидеров: «Самара» – 8 побед (в 9 матчах), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 8 (10), «Руна» – 8 (11), «Уралмаш» – 7 (10)…

15 декабря «Темп» играет с «Самарой», а «Уралмаш» – с «Уфимцем».

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Опубликовано в №234 от 15.12.2020