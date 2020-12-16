«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл в «рулетку» первое место в регулярном чемпионате

Антон Глазунов (слева) принёс победу своей команде в принципиальном матче двух лидеров Фото: Пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл на своей площадке «Самаре» со счётом 85:86 (17:20, 23:23, 20:23, 25:20) матч регулярного чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги.

В случае победы команда из Ревды догоняла «Самару» по количеству побед, а по результату личной встречи могла стать лидером регулярного чемпионата. Всё решалось в концовке, а точнее в снайперской дуэли, которая развернулась между ревдинцем Виктором Заряжко и самарцем Антоном Глазуновым. Первый в решающий момент промахнулся, а второй за две секунды до финальной сирены принёс победу гостям.

– Получилась своеобразная рулетка, – подвёл итог матча главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов. – Мы пропустили в первой половине несколько лёгких мячей, что предопределило нервную концовку. Исправим ошибки и будем двигаться дальше.

Параллельно в Верхней Пышме проходил матч «Уралмаш» – «Уфимец», в котором хозяева паркета одержали лёгкую победу со счётом 109:85 (26:23, 29:18, 29:18, 25:26). Уфимцам не помогли 30 очков, набранные экс-игроком «Уралмаша» Никитой Зверевым. У «Уралмаша» самым результативным стал Максим Кондаков (20 очков).

«Самара» (9 побед в 10 матчах) сохранила за собой лидерство в регулярном чемпионате, следом идут «Руна», «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш» – по 8 (10).

21 декабря «Уралмаш» принимает «Химки-Подмосковье», «Темп-СУМЗ-УГМК» 23 декабря в Сургуте сыграет с командой «Университет-Югра».