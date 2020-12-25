В «Уралмаше» дебютировал лучший снайпер Суперлиги

В атаке ЦСКА-2. Новичок «Уралмаша» Джавонте Даглас (№15) защищается против Александра Шашкова (№33). Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги обыграл столичный ЦСКА-2 (молодёжный состав одного из сильнейших клубов Европы) со счётом 106:77 (23:25, 30:23, 27:12, 26:17).

Поскольку соперник был не самый сложный, а результат предсказуемый, то матч этот мог бы и не привлечь особого внимания, если бы не одна в перспективе очень существенная деталь – в составе «Уралмаша» дебютировал американский тяжёлый форвард Джавонте Даглас, который начинал сезон в ярославском «Буревестнике». На данный момент он с 22 очками (в среднем за игру) возглавляет рейтинг самых результативных игроков регулярного чемпионата и третий по подборам (8,0 в среднем за матч). Играя в новой команде, по сути, с листа, американец набрал 9 очков, но по мере улучшения взаимопонимания с партнёрами Даглас наверняка будет более эффективен.

С учётом того, что ранее из имеющего финансовые проблемы «Буревестника» в «Уралмаш» перешли Джастин Роберсон (третий в рейтинге снайперов с 20 очками в среднем за игру) и Андрей Семёнов, можно сказать, что в Екатеринбурге по ходу сезона собрали команду, которая по составу должна как минимум играть в финале чемпионата Первого дивизиона Суперлиги.

Ещё одна интересная деталь – одним из самых результативных в составе гостей (18 очков) стал центровой Александр Шашков, который родился не просто в Екатеринбурге, а на Уралмаше. В сезоне 2017/2018 в составе екатеринбургской команды играл его старший брат Семён. У Шашкова-младшего к 20 годам уже набрался любопытный послужной список. Он воспитанник питерской СДЮСШОР Адмиралтейского района, три года играл в Словении за молодёжную команду «Хелиос» (Домжале). В 2018 году Шашков-младший был признан самым ценным игроком чемпионата Словении до 19 лет и подписал четырёхлетний контракт с итальянской «Олимпией» из Милана. Сезон 2018/2019 Александр Шашков отыграл на правах аренды за «Скаволини» (Пезаро), уже в следующее межсезонье права на молодого игрока перешли к ЦСКА.

Ещё один свердловский клуб в Первом дивизионе – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – проиграл второй матч подряд. После лидера турнира «Самары» секрет побед над ревдинцами удалось разгадать одному из аутсайдеров. В Сургуте «Темп» проиграл «Университету-Югре» 93:95 (15:27, 27:22, 29:21, 22:25). За 6 секунд до конца четвёртой четверти Виктор Заряжко броском из-за периметра сделал заявку на овертайм, но практически с сиреной Сергей Чернов завершил матч победой своей команды в основное время.

Положение лидеров сейчас таково: «Самара» – 11 побед (12 матчей), «Уралмаш» – 10 (13), «Руна» – 9 (12), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 8 (12), МБА – 8 (13).

Следующие матчи свердловские команды сыграют в гостях 8 января – «Уралмаш» с «Востоком-65», а «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Иркутом». 11 января «Уралмашу» предстоит матч в Иркутске, а Темпу» – в Южно-Сахалинске.

А уже 27 декабря в Самаре «Темпу» предстоит ответный матч полуфинала Кубка России. Напомним, что в первом матче, который состоялся 9 декабря в Ревде, наша команда одержала минимальную победу со счётом 88:87.