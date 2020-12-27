"Темп-СУМЗ-УГМК" второй год подряд сыграет в финале Кубка России по баскетболу

В атаке главный герой матча Максим Колюшкин. Фото- пресс-служба БК "Темп-СУМЗ-УГМК"

С преимуществом в одно очко по сумме двух матчей ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" взял верх над "Самарой" в полуфинале Кубка России по баскетболу.

9 декабря в Реве команда Алексея Лобанова выиграла у "Самары" со счётом 88:87, а сегодня уже на площадке соперника в матче между этими командами был зафиксирован ничейный результат - 81:81 (21:14, 19:18, 19:31, 22:18).

"Темп" по ходу матча дважды уступал с разницей в десять очков, но всякий раз отыгрывался и в напряжённой концовке добился нужного результата. Решающие два очка в концовке с линии штрафных принёс своей команде самый результативный игрок матча Максим Колюшкин (19 очков). Кроме него в составе гостей стоит выделить Виктора Заряжко (16 очков), который своими дальними попаданиями возвратил гостей в игру.

Год назад "Темп" и "Самара" встречались в финале, и тогда трофей достался "Самаре". Сейчас ревдинцы оказались сильнее и в двух матчах финала поборются за второй по значимости трофей в российском баскетболе.

Соперник "Темпа" по финалу определится завтра, 28 декабря, в ответной игре между "Востоком-65" и командой "Купол-Родники" из Ижевска. В первом матче "Купол" выиграл со счётом 83:73.