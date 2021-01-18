«Темп» обыграл прямого конкурента

Тщетными оказались попытки защитника «Руны» Эддисона Спрюилла остановить атакующий порыв снайпера ревдинцев Максима Колюшкина (справа) Фото: Владимир Коцюба-Белых/Темп-СУМЗ-УГМК

Самый интересный матч баскетбольного чемпионата из тех, что прошли в минувшие выходные, это встреча в Ревде соседей по турнирной таблице – команд «Темп-СУМЗ-УГМК» и столичной «Руны».

«Темп» одержал победу со счётом 98:87 (25:26, 29:22, 18:20, 26:19), причём почти треть набранных очков пришлась на долю Максима Колюшкина (28). Эта победа позволила команде Алексея Лобанова обойти в турнирной таблице «Руну» и вплотную приблизиться уже к географическому соседу – «Уралмашу».

Екатеринбуржцы, в свою очередь, без проблем обыграли ярославский «Буревестник» (97:54), что неудивительно – в конце календарного года три лидера ярославцев (Джастин Роберсон, Джавонте Даглас и Андрей Семёнов) перешли в «Уралмаш».

Положение лидеров: «Самара» – 14 побед (15 матчей), «Уралмаш» – 13 (16), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 11 (15), МБА, «Руна» – по 11 (16)…

19 января играют «Темп» – «Буревестник» и «Уралмаш» – Руна».