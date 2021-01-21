«Буря» утихла под натиском «Темпа»

Перед тренерским штабом «Темпа» стоит непростая задача – сохранить физический и эмоциональный заряд на первый финальный матч Кубка России. Фото: Пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Матч регулярного чемпионата мужской баскетбольной лиги в Ревде между местным «Темпом-СУМЗ-УГМК» и ярославским «Буревестником» не предвещал особой интриги, но она появилась с совершенно неожиданной стороны.

Не снижая темпа

Соперники очевидно разного уровня, и в победе хозяев не было никакого сомнения. Тремя днями ранее «Буревестник» проиграл в Верхней Пышме «Уралмашу» с логичным счётом 54:97, примерно такой же исход предполагался и в Ревде. Но уже к первому перерыву «Темп» выигрывал 25:6, после первой половины преимущество стало ещё более ощутимым (58:19). И в дальнейшем хозяева, простите за двойной каламбур, не сбавляли темпа, и буря им оказалась совсем не страшна. Финальная сирена прозвучала при счёте 114:44 в пользу команды из Ревды. С разницей в 70 (!) очков.

Внимательный анализ результатов 5 678 матчей, состоявшихся за всё время существования турнира, позволил выяснить, что так крупно никто в Первом дивизионе Суперлиги (ранее – Дивизионе «Б» Суперлиги) не выигрывал более пятнадцати лет – с 21 декабря 2005 года, когда тольяттинский «Стандарт» разгромил «Старый Соболь» из Нижнего Тагила с разницей в 71 очко (139:68).

А ведь «Буревестник» начинал чемпионат как один из претендентов на победу, но затем команда из Ярославля лишилась одного из основных спонсоров. Чтобы доиграть сезон, пришлось значительно облегчать зарплатную ведомость. В результате три ведущих игрока (Джастин Роберсон, Джавонте Даглас и Андрей Семёнов) ушли в «Уралмаш», а Александр Гаврилов в «Восток-65». Да ещё три травмированных в предыдущем матче игрока не принимали участие в ревдинской игре. В итоге «Буревестник» играл всемером.

Команда, лидирующая в таких матчах, зачастую просто доигрывает до сирены, не тратя зря силы. Но «Темп» сейчас не в том положении, чтобы «экономить». Команде предстоит финал Кубка России, где для победы надо будет выкладываться по максимуму. И матч с «Буревестником» показал, что «Темп» к марш-броску с полной выкладкой готов.

«Уралмаш» в матче с принципиальным соперником «Руной» проиграл 76:89, но сохранил вторую позицию в турнирной таблице.

В целом по итогам прошедших матчей положение в группе лидеров таково: «Самара» – 15 побед (16 матчей), «Уралмаш» – 13 (17), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 12 (16), «Руна» – 12 (17), МБА – 11 (17).

Бедный «Старый Соболь»

Возвращаясь к теме рекордов, заметим, что вообще-то турнир в Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги ценен как раз тем, что состав участников подбирается, как правило, более или менее ровный, большинство матчей проходят в упорной борьбе, и даже аутсайдер может обыграть фаворита. Исключением были разве что несколько сезонов в начале века, когда участником турнира значился пребывавший в затяжном кризисе «Старый Соболь» из Нижнего Тагила. За всю историю турнира (а нынешний сезон 21-й по счёту) четырнадцать матчей завершились с преимуществом одной из команд в 60 и более очков, из них в девяти пострадавшими оказались тагильчане. Перефразируя популярную некогда рекламу, можно сказать, что «Старый Соболь» играл по принципу «У вас ещё нет разгромной победы? Тогда мы едем к вам».

…Всем рекордам наши звонкие дать имена

И всё-таки справедливости ради надо заметить, что у свердловских команд в этом турнире не только антирекорды (хотя есть ещё один, о котором ниже). Например, «Темп-СУМЗ» (вторая приставка в названии ревдинской команды появилась только в 2015 году) 24 октября 2002 года стал участником самого результативного матча (239 очков) в истории лиги. Благодаря победе со счётом 120:119 над командой БКТ «Отрар». Далее идут два матча с участием екатеринбургского «Урала», в которых команды набрали общими усилиями по 237 очков – 10 января 2007 года «грифоны» обыграли в гостях «Металлург-Университет» 120:117, а 19 апреля того же года и с таким же счётом проиграли на выезде «Кубани».

«Уралу» до сих пор принадлежит рекорд по наименьшему количеству пропущенных за матч очков (14 октября 2015 года команда «Химки-Подмосковье» была обыграна со счётом 72:37). 15 октября 2017 года «грифоны» обыграли питерский «Спартак» со счётом 88:40. Разница в 40 очков – это третий показатель за всю историю лиги.

Ну и… из песни слова не выкинешь… есть ещё один наш антирекорд. 18 февраля 2009 года «Урал» проиграл в гостях «Металлургу-Университету» со счётом 82:140. Таким образом, «грифоны» одновременно и самая мало пропустившая в одном матче команда в истории лиги, и самая много пропустившая.

Кубок России – на Сахалин через Москву!

Российская федерация баскетбола объявила даты проведения финальных матчей Кубка России, в которых сыграют «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Восток-65». Первый матч состоится 30 января в Южно-Сахалинске, ответный 13 марта в Ревде.

Так что ревдинским «барсам» предстоит ударная неделя – 24 января матч в гостях с «Химками-Подмосковье», 27-го – в Москве с ЦСКА-2, а через три дня, преодолев почти 10 тысяч километров, «Темп» сыграет в Южно-Сахалинске.

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