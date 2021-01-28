«Темп-СУМЗ-УГМК»: пора выигрывать Кубок России

11 января в матче регулярного чемпионата «Темп» выиграл в Южно-Сахалинске со счётом 84:78, Александр Захаров (справа) с 15 очками стал самым результативным у гостей. Фото: Пресс-служба БК «Восток-65»

В субботу в Южно-Сахалинске состоится первый матч финала Кубка России по баскетболу. В 18 часов по местному времени (на Среднем Урале будет полдень) на паркет выйдут местный клуб «Восток-65» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

Ревда – фаворит, но…

Год назад «Темп» уже выходил в финал Кубка России, но тогда фаворитом в борьбе за трофей однозначно была «Самара». Ревдинцы одержали победу дома (66:63), но в гостях уступили без вариантов (69:85). На этот раз команда Алексея Лобанова смогла устранить самарцев уже в полуфинале, и «Темп» в паре с «Востоком» выглядит явным фаворитом. Пожалуй, шансы на успех «Темпа» даже выше, чем год назад у «Самары».

Да, команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы в регулярном чемпионате Суперлиги, но «Восток» по своему потенциалу – команда далеко не безнадёжная.

– Когда мы играем в индивидуальный баскетбол, проигрываем все игры, – сказал главный тренер дальневосточников Эдуард Рауд после матча с «Новосибирском», состоявшегося в среду. – Как только начинаем играть командой, обыгрываем любого соперника. Уверен, что перед следующей игрой (то есть перед первой финальной игрой с «Темпом». – Прим. «ОГ») у меня получится донести до игроков эту мысль ещё раз.

Помимо командной игры нынешнему «Востоку» явно не хватает характера. Возможно потому, что и у Эдуарда Рауда нет той харизмы, какой обладает его предшественник Эдуард Сандлер. Но ведь и без тренерского «пинка» сами игроки наверняка понимают, что два финальных кубковых матча – их шанс войти в историю, какого больше может не быть. И надо прыгнуть выше головы.

Задача у «Темпа» намного проще – не перегореть, выйти, сыграть в свою игру и победить с максимально возможной разницей, чтобы в ответной игре 13 марта в Ревде избежать лишних проблем и ненужного «валидола».

«Темп» вылетает в Южно-Сахалинск сегодня прямым рейсом из Шереметьево. Для обеих команд субботняя игра будет третьей за неделю, но «Восток» уже полторы недели дома, тогда как ревдинцы проведут перед матчем восемь часов в самолёте. И это ещё один козырь хозяев, но всё-таки «Темпу» должно хватить мастерства, чтобы добиться нужного результата.

У Кубка России будет новый обладатель

Нынешний розыгрыш второго по значимости трофея в российском баскетболе 20-й по счёту. Десять команд выигрывали его до сих пор (чаще других ЦСКА – четыре раза и казанский УНИКС – трижды), а нынешним финалистам этого не удавалось ни разу. Так что при любом исходе у Кубка России будет новый обладатель.

А если Кубок России достанется «Темпу», то Ревда станет самым маленьким городом, чья команда когда-либо выигрывала турнир. Пока что рекорд принадлежит Минеральным Водам, местный «Локомотив» стал первым обладателем Кубка России в 2000 году (население города тогда было 88 тысяч жителей), а в Ревде сейчас проживает 61 тысяча человек.

Кстати, оба финалиста хоть и не поднимались на кубковую вершину, но в разные годы подбирались к ней вплотную. «Темп», кроме второго места год назад, дважды был бронзовым призёром (в 2013 и 2015 годах). «Восток» был третьим также в прошлом году, а в 2017-м в финал выходил «Сахалин» (предшественник «Востока»). Кстати, тогда победитель определялся в формате «Финала четырёх», в роли хозяина выступал «Темп», а проводился турнир в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта. Ревдинцы тогда преимуществом своей площадки не воспользовались, турнир провалили, заняв только четвёртое место.

Из столицы без потерь Тем временем в регулярном чемпионате Суперлиги свердловские команды одержали четыре победы в Москве и Подмосковье. ЦСКА-2 – «Уралмаш» – 77:84, «Химки-Подмосковье» – «Темп-СУМЗ-УГМК» – 65:71, ЦСКА-2 – «Темп-СУМЗ-УГМК» – 80:84, «Химки-Подмосковье» – «Уралмаш» – 78:110. Положение команд: «Самара» 16 побед (18 матчей), «Уралмаш» – 15 (19), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 14 (18), «Руна» – 13 (19), МБА – 12 (18), «Новосибирск» – 10 (18), «Купол-Родники» – 9 (18), «Буревестник» – 7 (16), «Уфимец» – 7 (20), «Восток-65» – 6 (16), ЦСКА-2 – 6 (18), «Университет-Югра» – 5 (16), «Химки-Подмосковье» – 4 (18), «Иркут» – 1 (18). 3 февраля и 6 февраля «Уралмаш» и «Темп» по очереди сыграют дома с МБА и командой «Купол-Родники».

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