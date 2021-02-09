Сработает ли в «Уралмаше» чемпионская примета «грифонов»?

Тренерский штаб «Уралмаша» в матче с МБА: Борис Ливанов, Вадим Филатов, Дмитрий Федяев (слева – направо) Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

В четверг в Верхней Пышме состоится один из ключевых матчей регулярного чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги между екатеринбургским «Уралмашем» и «Темпом-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Игра эта важна как минимум по двум причинам.

Во-первых, это принципиальное свердловское «дерби», а уралмашевцы ещё помнят ту звонкую оплеуху, которую они получили от ревдинцев в ноябре-декабре в четвертьфинале Кубка России (70:85 и 62:92) плюс поражение в первом круге регулярного чемпионата в Ревде 78:86. Во-вторых, встречаются команды, которые на данный момент по количеству побед занимают второе и третье места вслед за лидером – «Самарой». И результат может иметь решающее значение при распределении команд по сетке плей-офф.

Главным поставщиком новостей в эти дни является «Уралмаш». После унизительного домашнего поражения екатеринбуржцев от ижевского «Купола-Родники» (78:83, причём последнюю четверть хозяева проиграли с неприличным для одного из лидеров турнира счётом 2:23) знающие крутой нрав президента «Уралмаша» Виктора Ганиенко были готовы к увольнению главного тренера Бориса Ливанова. Но последовал другой, более мудрый и сильный ход – помощником главного тренера был назначен екатеринбуржец Вадим Филатов, оставшийся недавно не у дел после отставки в Иркутске.

– Не буду скрывать, у нас с Борисом Георгиевичем есть разногласия, но это абсолютно нормально, – прокомментировал ситуацию для «Областной газеты» Виктор Ганиенко. – Это диалектика, единство и борьба противоположного. А Вадима я давно хотел видеть у себя в команде, он один из самых перспективных российских тренеров. И мы с ним договорились, что он будет помогать Ливанову в главной команде плюс будет координировать работу в наших командах младших возрастов, где у нас подрастают очень талантливые ребята. Всё-таки Филатов ещё и главный тренер молодёжной сборной России U-20, так что это будет полезно и ему, и нам.

Доволен появлением нового помощника и Борис Ливанов. С Филатовым он работал в трёх командах – «Спартаке-Приморье», ростовском «Атамане» и питерском «Зените» в Единой лиге ВТБ, так что друг друга они хорошо знают, и время на притирку им не потребуется. На вопрос о том, что Филатов уже давно не работал вторым тренером и уживутся ли теперь «два медведя в одной берлоге», Ливанов ответил коротко: «Мы с Вадимом друзья, так что в этом у нас проблем точно не будет».

Вряд ли в «Уралмаше», принимая такое кадровое решение, оглядывались на несколько лет назад, а зря. В марте 2013 года Вадим Филатов также по ходу сезона вошёл в тренерский штаб екатеринбургского «Урала», и команда тогда стала чемпионом Суперлиги. Вот только, возможно, президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко немного поторопился. Восемь лет назад первую игру после прихода Филатова «Урал» провёл, только не удивляйтесь, против ревдинского «Темпа». Полной аналогии не получилось, так что не факт, что примета «грифонов» сработает.

А пока «Уралмаш» одержал тяжёлую, но важную победу – на домашнем паркете была обыграна столичная МБА (92:90). Несмотря на победу, видно, что работы у тренерского штаба ещё много. Кто-то из приглашённых летом не оправдал ожиданий, за последнее время в команде появилось много новых игроков, которым надо время, чтобы влиться в новый коллектив. Кстати, как стало известно корреспонденту «Областной газеты», вчера в Екатеринбург должен был прилететь экс-капитан «Уралмаша» Алан Макиев - центровой начинал сезон в Единой лиге ВТБ, но «Уралмашу» удалось договориться с саратовским «Автодором» о его возвращении. На паркет Алан может выйти уже завтра в матче с «Темпом».

Положение лидеров: «Самара» – 17 побед (20 матчей), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 16 (20), «Уралмаш» – 16 (21), «Руна» – 15 (21).