Экс-капитан «Уралмаша» Алан Макиев возвращается в Екатеринбург

Один из последних матчей за «Уралмаш» Алан Макиев провёл 6 марта 2020 года. Продолжение следует? Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

По информации «Областной газеты», сегодня в Екатеринбург прилетает 29-летний центровой Алан Макиев, начинавший сезон в Единой лиге ВТБ в составе саратовского «Автодора».

Президент БК «Уралмаш» Виктор Ганиенко подтвердил, что игрок возвращается в команду. Алан Макиев отыграл в «Уралмаше» два предыдущих сезона. Он входит в пятёрку самых результативных игроков команды за всю историю (636 очков в Суперлиге) и занимает 7-е место по числу сыгранных матчей (61).

Летом Алан Макиев покинул команду, поскольку тогдашний наставник «Уралмаша» Олег Мелещенко не видел его в составе. Сейчас, когда Мелещенко в команде уже нет и возникла необходимость усиления позиции пятых «номеров», игрок возвращается.

Появление Алана Макиева на площадке в форме «Уралмаша» возможно уже в четверг, в ближайшем матче регулярного чемпионата Первого дивизиона Суперлиги против ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК».