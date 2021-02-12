«Уралмаш» лишился из-за ковида тренера, но всё равно выиграл дерби

Для чего нужны американские легионеры в баскетболе? А чтобы напоминать, как Джавонте Даглас, что баскетбол – это не только тяжёлая работа, но и игра, от которой получаешь удовольствие . Фото: Галина Соловьева

Екатеринбургский «Урал» победил в свердловском баскетбольном дерби соседей из Ревды, команду «Темп-СУМЗ-УГМК» со счётом 74:60. Ожидавшейся упорной битвы, к сожалению, не получилось, Впрочем, страсти и до матча и на площадке всё равно кипели нешуточные.

Началось с того, что главный тренер «Уралмаша» Борис Ливанов на этой неделе сдал положительный тест на ковид. К слову, по информации «Областной газеты», первое недомогание Борис Георгиевич почувствовал во второй половине матча с командой «Купол-Родники», что и стало одной из главных причин проигранной со счётом 2:23 четверти, а с ней и всего матча (тренер из-за плохого самочувствия в какой-то момент просто потерял контроль над игрой).

Не появись в тренерском штабе «Уралмаша» в минувшую субботу Вадим Филатов, пришлось бы выводить команду на дерби либо Максиму Салову, который имеет опыт самостоятельного управления игрой разве что на уровне Детско-юношеской баскетбольной лиги, либо Алексею Комарову, который в тренерском деле ещё вообще абсолютный новичок. Филатов же с задачей справился блестяще, впрочем, сам он после матча поспешил поделить лавры с отсутствовавшим по уважительной причине главным.

– Команду, пусть и дистанционно, готовил к игре Ливанов, – рассказал Вадим Филатов корреспонденту «Областной газеты». – Не буду вдаваться в детали, но могу сказать, что получил от Бориса Георгиевича очередной урок тренерской мудрости. А руководить игрой такой команды – одно удовольствие. Это игроки высокого уровня, которым не надо объяснять, как атаковать, как защищаться.

Думаю, поскромничал Филатов. Мастерство мастерством, но тот энергетический заряд, который передавал своей команде исполняющий обязанности главного тренера, тоже стал одним из слагаемых успеха. «Уралмаш» начал с рывка 15:1 к середине первой четверти, который просто обескуражил соперника. Главный тренер гостей Алексей Лобанов, в свою очередь, пожалуй, только ценой технического фола за излишнюю эмоциональность смог оживить своих подопечных.

Фото: Галина Соловьева

И следующие 35 минут прошли в примерно равной игре, «Темпу» даже удавалось приблизиться на расстояние в десять очков, но большего хозяева не позволяли. И это при том, что быстро нахватал три фола и отправился на скамейку запасных Джастин Роберсон, с корабля на бал вышел Алан Макиев. Поначалу солировал Джавонте Даглас (15 очков за матч), затем эстафету подхватили Максим Кривошеев (12) и Максим Кондаков (11).

У снайперов «Темпа» был явно не их день – Виктор Заряжко лишь один раз из пяти попал из-за периметра, Максим Колюшкин «трёшки» бросал получше (три из четырёх), но с атаками из-под кольца у него были проблемы (два точных броска из семи). Алимджан Федюшин раз за разом ошибался в защите. Впрочем, догонять всегда труднее, чем удерживать добытое преимущество.

Фото: Галина Соловьева

Финальная сирена прозвучала при счёте 74:60 в пользу «Уралмаша», а значит, екатеринбуржцы в случае равенства очков с «Темпом» в итоговой турнирной таблице получат преимущество за счёт лучших показателей в личных встречах (в первом круге «Темп» выиграл 86:78). Но не исключён и такой вариант, что одинаковое количество побед в регулярном чемпионате одержат сразу три, а то и все четыре лидирующих команды («Самара», «Уралмаш», «Темп-СУМЗ-УГМК» и столичная «Руна»). И может получится самая неожиданная «закрутка», расклад в которой пока непредсказуем.

Что самое интересное, обе команды Свердловской области вообще теоретически сохраняют шанс занять первое место по итогам регулярного чемпионата. Но для этого надо не терять очков в оставшихся играх с командами из нижней части турнирной таблицы, а также обыгрывать в гостях лидера – «Самару».

Положение команд: «Самара» – 18 побед (21 матч), «Уралмаш» – 17 (22), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 16 (21), «Руна» – 16 (22), МБА – 13 (21), «Новосибирск» – 11 (21), «Купол-Родники» – 10 (21), «Буревестник» – 9 (19), «Восток-65» – 8 (19), ЦСКА-2 – 8 (20), «Уфимец» – 8 (23), «Университет-Югра» – 5 (19), «Химки-Подмосковье» – 5 (21), «Иркут» – 1 (20).

Фото: Галина Соловьева

В регулярном чемпионате наступает недельный перерыв. 20 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в Ярославле перенесённый матч с «Буревестником», 27 февраля ревдинцы играют в Уфе, «Уралмаш» в Самаре, 2 марта «Уралмаш» встречается с «Уфимцем», а «Темп» с «Самарой». Заключительные игры регулярного чемпионата свердловские команды сыграют 7 и 10 марта с «Университетом-Югрой» и «Новосибирском».

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева