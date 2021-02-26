Станислав Ерёмин: «Хорошо, когда мы подводим итоги, хуже, когда итоги подводят нас»

В 2018 году Станислав Ерёмин возглавлял команду ЦСКА в Матче легенд, посвящённом 90-летию великого тренера Александра Гомельского. Фото: Пресс-служба БК ЦСКА

В это сложно поверить, но сегодня исполняется 70 лет одному из самых известных наших земляков, выдающемуся баскетболисту и тренеру Станиславу Ерёмину. Он относится к той замечательной категории людей, которыми гордится Родина, и они в свою очередь, как бы высоко ни вознеслись, гордятся своими корнями.

Накануне знаменательной даты с юбиляром побеседовал корреспондент «Областной газеты».

– Станислав Георгиевич, скажу честно, перед разговором с вами заглянул в справочники, чтобы убедиться, что у вас действительно такая круглая дата. А вы сами с каким настроением подходите к 70-летнему юбилею?

– Не буду скрывать, страшновато немного. Но надеюсь, что крепкие уральские корни и спортивная закалка помогут достойно встретить эти надвигающиеся цифры. Хорошо, когда мы подводим итоги, хуже, когда итоги подводят нас. Я счастлив, что родился на уральской земле, что вырос с такими людьми, как Александр Кандель, Валера Коростелёв – настоящие уральцы, которые не словами, а делом доказывали, что чего-то в этой жизни стоят.

Уральцы всегда отличались порядочностью, честностью. Есть люди, которые больше думают о своих выгодах. Не знаю почему, но мне кажется, что на Урале всегда было больше людей, которые мыслят государственными масштабами. Хотелось бы, чтобы они не затерялись в сегодняшней коммерческой жизни.

Что касается моих достижений в жизни, то они связаны не только со спортом. У меня трое сыновей, прекрасная семья, отличные друзья. Я приезжаю в Екатеринбург и всегда чувствую, что это мой родной дом. Считаю, что это дорогого стоит.

– Минувшим летом было объявлено, что баскетбольный клуб «Урал», который вы возглавляете с 2015 года, пропустит сезон 2020/2021. Что сейчас происходит?

– Клуб сейчас находится в состоянии «stand-by» (в «режиме ожидания». – Прим. «ОГ»). Из-за ситуации с коронавирусом у нас возникли финансовые проблемы, с которыми мы не смогли справиться. Но на сегодняшний день говорить о том, что клуб закрылся, рано. Ситуация меняется с каждым днём, так что я не исключаю возрождения «Урала», и может быть, даже на новом уровне. Для этого ситуация должна улучшиться и в регионе, и в стране, потому что сейчас спорту тяжело приходится.

– Другой екатеринбургский клуб – «Уралмаш» – сейчас по своему уровню – это как «Урал» периода его подъёма восемь-девять лет назад. Удастся этой команде добиться большего?

– «Урал» дважды был чемпионом Суперлиги, достойно выступал в еврокубке. Это было возможно благодаря, прежде всего, двум компонентам – тому, что клубом руководил такой профессионал своего дела, как Анатолий Концевой, и поддержке регионального министерства спорта, губернатора Свердловской области.

Сегодня я удивлён, что в этой сложной экономической ситуации «Уралмаш» находит такие деньги, которые даже близко не сравнимы с теми, какие были в последние годы у нас. Дай бог! Могу только пожелать, чтобы им успех сопутствовал. Лишь бы это не было временным проектом.

– Вы уже больше пяти лет возглавляете Тренерский совет Российской федерации баскетбола. Каковы ваши полномочия?

– Тренерский совет – совещательный орган. Наша первоочередная задача – высказать своё профессиональное мнение по тем людям, которые назначаются в сборные различных уровней. И президент РФБ Андрей Кириленко прислушивается к нам в большинстве случаев. Мы также можем высказать своё мнение по другим вопросам развития баскетбола. Мы говорим, что у нас очень тяжёлое положение в юношеском, молодёжном баскетболе, нужны экстра-шаги, чтобы исправить ситуацию, но пока таких шагов нет.

– В девяти российских клубах, выступающих в Единой лиге ВТБ, всего два российских тренера – Евгений Пашутин в Краснодаре и Андрей Мальцев, который исполняет обязанности главного тренера в «Химках» после отставки Римаса Куртинайтиса. Почему отечественные специалисты находятся в тени иностранцев?

– Мы должны понимать, что сегодняшний спорт – это совсем не то, что даже пятнадцать-двадцать лет назад. Это большой бизнес, в который приходят люди с большими деньгами, которым нужен быстрый результат. И в этой бизнес-войне мы, россияне, проиграли. Не только тренеры, но и игроки.

Думаю, что из-за этого и баскетбол в целом потерял свои позиции. Ещё недавно он был на третьем месте по популярности после футбола и хоккея, а сейчас… Возьмите ведущие спортивные информационные ресурсы – они говорят об играх НБА или Евролиги. Единая лига ВТБ на заднем плане, не говоря уже про Суперлигу, где в основном играют российские баскетболисты.

Сейчас проходили матчи сборных. С какой самоотдачей играли наши ребята, как у них горели глаза! Но это же игроки, которые находятся на второстепенных ролях в своих клубах. Да, они могут получать неплохие деньги в ведущих клубах, но при этом сидеть на скамейке и махать полотенцем. Полноценно развиваться у них нет возможности.

– Возвращаясь к главной теме нашего разговора. О чём мечтаете накануне юбилея?

– Моя жизнь отдана баскетболу, и я хочу, чтобы он был не на задворках, а занимал достойное место. И как уралец, я считаю, что это неправильно, что в Екатеринбурге – городе с такими славными баскетбольными традициями – нет мужской баскетбольной команды высокого уровня.

Досье «ОГ» Станислав Ерёмин Родился 26 февраля 1951 года в Свердловске. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер России. Выпускник Свердловского института народного хозяйства и Военного института физической культуры. Полковник в отставке. Играл в командах «Уралмаш» (Свердловск) (1969–1974 гг.), ЦСКА (Москва) (1974–1985 гг.). В 1979–1984 годах выступал за сборную СССР, был капитаном команды. Один из лучших разыгрывающих в истории европейского баскетбола. Главный тренер команд «Техат-Реат-Аскари» (Сирия) (1986–1988 гг.), ЦСКА (Москва) (1992–2000 гг.), УНИКС (Казань) (2000–2006, 2012–2013 гг.), «Триумф» (Люберцы) (2007–2010 гг.), «Красные Крылья» (Самара) (2010–2011 гг.). Главный тренер сборной России (1999–2002 гг.). Был президентом, генеральным менеджером в УНИКСе, «Триумфе» и «Зените» (Санкт-Петербург). С июля 2015 года – президент БК «Урал» (Екатеринбург). С сентября 2015 года – председатель Тренерского совета Российской федерации баскетбола. Титулы: Игрок: бронзовый призёр Олимпийских игр (1980 г.), чемпион мира (1982 г.), чемпион Европы (1979, 1981 гг.), чемпион СССР (1976–1984 гг.), обладатель Межконтинентального кубка (1975, 1977, 1979 гг.) Главный тренер: чемпион России (1992–2000 гг.), обладатель Кубка России (2003 г.), чемпион Североевропейской баскетбольной лиги (2000, 2003 гг.), обладатель Кубка ФИБА – Европа (2004 г.).