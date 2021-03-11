«Уралмаш» чудом сохранил второе место по итогам регулярного чемпионата

Уралмашевец Джастин Роберсон против игрока «Темпа» Максима Захарова. Принципиальное соперничество «Уралмаша» и «Темпа» может продолжится в плей-офф. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Команды Свердловской области завершили регулярный чемпионат баскетбольной Суперлиги. «Уралмаш» – второй, «Темп-СУМЗ-УГМК» – третий.

Заключительные игры уральцы провели дома и одержали плановые победы – «Темп» взял верх над «Новосибирском» (93:85) и «Университетом-Югрой» (105:95), а «Уралмаш», соответственно, над «Университетом-Югрой» (95:80) и «Новосибирском» (77:76). Интрига, и это видно даже по счёту, была только в одном матче. «Уралмаш» был в шаге от поражения в последней игре, Джастин Роберсон забил победные два очка за четыре секунды до финальной сирены, а ответный трёхочковый бросок Сергея Токарева, к счастью для хозяев, оказался неточным.

Впрочем, ключевые матчи для распределения мест во главе турнирной таблицы состоялись 27 февраля и 2 марта в Самаре. Если бы «Уралмаш» и «Темп» обыграли в гостях лидера, то тогда сразу три команды могли набрать на финише одинаковое количество очков. И тогда по дополнительным показателям первое место досталось бы «Уралмашу». Но самарцы, одержав две победы в очных встречах с главными преследователями (с «Уралмашем» – 75:72 и с «Темпом» – 79:74), троевластия не допустили и досрочно заняли первое место в регулярном чемпионате.

Почти итоговая турнирная таблица на данный момент выглядит так: «Самара» – 21 победа (24 матча), «Уралмаш», «Темп-СУМЗ-УГМК» – по 20 (26), «Руна» – 19 (26), МБА – 16 (26), «Купол-Родники» – 14 (26), «Буревестник» – 12 (25), «Новосибирск» – 12 (26), «Восток-65» – 11 (24), ЦСКА-2 10 (26), «Уфимец» – 8 (26), «Университет-Югра» – 7 (26), «Химки-Подмосковье» – 6 (26), «Иркут» – 1 (25).

В турнире осталось сыграть три матча, ранее не состоявшихся из-за ковидных ограничений: 16 марта. «Восток-65» – «Самара». 19 марта. «Восток-65» – «Буревестник», «Иркут» – «Самара». От их исхода зависит, кто займёт 7-е место и будет в первом раунде плей-офф соперником «Уралмаша».

Соперник «Темпа» уже известен – в серии до двух побед по схеме 1+2 ревдинцы сыграют с ижевской командой «Купол-Родники». Игры пройдут 22 марта в Ижевске, 28 и, если понадобится, 29 марта в Ревде. «Уралмаш» сыграет по такой же схеме и в те же сроки – скорее всего, с «Буревестником» или «Новосибирском». В случае успеха в первом раунде в полуфинале две свердловские команды сыграют между собой, причём преимущество домашней площадки получит «Уралмаш».