Кто с Урала против «Самары»?

Если в полуфинале сойдутся «Уралмаш» и «Темп», то один из свердловских клубов гарантированно сыграет в золотой серии Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

В баскетбольной Суперлиге в пятницу стартуют игры плей-офф. В числе фаворитов в борьбе за чемпионский титул две команды Свердловской области – екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК».

В четвертьфинальной серии во всей красе проявилась географическая несправедливость. Если московской «Руне» на выездные игры против московской же МБА достаточно переехать с улицы Лавочкина на Островную в Крылатском (часа два без учёта столичных пробок), то «Уралмашу» предстоит слетать в Южно-Сахалинск (11-часовой перелёт с пересадкой в Новосибирске). Впрочем, если всё пройдёт без неожиданностей, то уже в полуфинале «Уралмаш» получит компенсацию в виде выездных матчей в соседней Ревде (переезд по времени раза в два быстрее, чем у москвичей).

Впрочем, география – это всё-таки важный, но второстепенный фактор. Главное – в какой форме подойдут фавориты к решающим матчам. Проблема «Уралмаша» – в кадровой чехарде: за время регулярного чемпионата в команде сменился главный тренер, отчислены четыре игрока и пришли шесть новых. Задача тренерского штаба – определиться с теми, кто всё-таки будет исполнять главные роли, а кому придётся быть «королём эпизода».

У «Темпа», вероятно, главная проблема – мотивация. Ревдинцы недавно уже добыли первый в своей истории трофей – Кубок России, так что игроки могут сознательно или подсознательно посчитать, что задача на сезон выполнена. Плюс всё-таки непонятно, насколько усилит «Темп» чемпион Евролиги в составе ЦСКА Артём Забелин – игрок высокого класса, но пропустивший год после серьёзной операции, в ходе которой ему реконструировали переднюю крестообразную связку.

Фаворит плей-офф №1 – победитель регулярного чемпионата и действующий чемпион «Самара». Но и в этой команде не всё так просто. Недавно в команде появился молодой разыгрывающий Макар Коновалов из ЦСКА-2 – пожалуй, лучший игрок этого амплуа среди нынешней российской молодёжи. Он вряд ли захочет быть тенью лидера «Самары» Антона Глазунова, тот в свою очередь не захочет делиться влиянием на площадке с дерзким новичком. А это чревато сбоем в отлаженном командном механизме. Тайное оружие волжан – американо-нигерийский форвард, вице-чемпион Африки Икечукву Нваму, появившийся в «Самаре» всего две недели назад.

Так что если не в первом раунде плей-офф, где сюрпризы маловероятны, то в полуфинале и уж тем более в финале и серии за третье место нас ждут интереснейшие противостояния. В 1/4 финала встречаются «Самара» – «Буревестник», «Уралмаш» – «Восток-65», «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Купол-Родники», «Руна» – МБА.

Игры на всех стадиях пройдут по схеме 2+2+1 до трёх побед, то есть фавориты, указанные в парах первыми, начинают 26 и 28 марта дома, 31 марта и, если понадобится, 2 апреля сыграют в гостях. Если потребуется пятый матч, то фавориты проведут его дома 5 апреля.

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