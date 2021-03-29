Президент «Уралмаша» извинился через «ОГ» перед болельщиками за поражение

Без падений в спорте не обходится. Главное – успеть быстро подняться. Фото: пресс-служба БК «Уралмаш».

В Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги участники первого раунда плей-офф сыграли по два матча. Единственный сюрприз случился в Верхней Пышме, где екатеринбургский «Уралмаш» во втором матче проиграл «Востоку-65» из Южно-Сахалинска.

Таким образом, «Уралмаш» лишился преимущества своей площадки и теперь команде нужно минимум один раз побеждать в Южно-Сахалинске, чтобы серия вернулась в Верхнюю Пышму. Покидая паркет, игроки «Востока» припомнили реплику президента «Уралмаша» Виктора Ганиенко, который в эфире «Областного телевидения» назвал выход дальневосточников в плей-офф случайным. Слова эти явно придали гостям дополнительную мотивацию выиграть в гостях хотя бы один матч из двух. Уколол Ганиенко в своём послематчевом комментарии и главный тренер гостей Эдуард Рауд.

Но даже принимая во внимание это обстоятельство, надо отметить, что после победы в первом матче с разницей в 30 очков вторую игру «Уралмаш» провёл гораздо ниже своих возможностей. Вчера утром в редакцию «Областной газеты» позвонил Виктор Ганиенко.

– Хочу извиниться перед болельщиками за нашу игру, – завил руководитель клуба, не дожидаясь вопросов. – У «Востока» многое получалось, Андрей Иванов сыграл едва ли не лучший матч на моей памяти, Алексей Голяхов, как всегда, был на высоком уровне (эти игроки принесли своей команде половину набранных очков. – Прим. «ОГ»), а у нас не было необходимого для победы настроя, но всё равно мы не должны были проигрывать.

– Виктор Владимирович, не жалеете сейчас о своих словах в эфире «Областного телевидения», которые, судя по реакции игроков «Востока», добавили им мотивации?

– Для меня не существует серого – или чёрное, или белое. И от своих слов не отказываюсь. Да, очень жаль, что проиграли, но всё по-прежнему в наших руках. Во вторник команда вылетает в Южно-Сахалинск, будем играть там на победу.

Едва не упустил победный счёт во втором матче и второй представитель Свердловской области в этом турнире ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – первую половину подопечные Алексея Лобанова выиграли 58:40, а во второй от добытого комфортного преимущества осталось всего четыре очка.

Результаты матчей: «Самара» – «Буревестник» – 89:65, 102:71; «Уралмаш» – «Восток-65» – 88:58, 76:81; «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Купол-Родники» – 93:68, 97:93, «Руна» – МБА – 82:75, 80:74.

Теперь все четыре четвертьфинальных серии до трёх побед переезжают на площадки команд, которые играли в гостях. 31 марта состоятся третьи матчи, 2 апреля (в случае необходимости) – четвёртые. Если где-то понадобятся пятые матчи, то они пройдут 5 апреля снова на площадках фаворитов.

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