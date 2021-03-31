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Спорт / Баскетбол
31 марта 2021, 15:49

«Уралмаш» вышел вперёд в четвертьфинальной серии против «Востока-65»

«Восток» – «Уралмаш». Джастин Роберсон против Сердара Аннаева

Уралмашевец Джастин Роберсон против разыгрывающего «Востока» Сердара Аннаева. Фото: Пресс-служба БК «Восток-65»

Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл в Южно-Сахалинске третий матч четвертьфинальной серии в плей-офф чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги со счётом 85:75.

Первая четверть стала продолжением проигранного дома второго матча (она завершилась со счётом 30:23 в пользу дальневосточной команды), но затем уралмашевцы стали медленно, но верно сокращать отставание, а в четвёртой четверти уже доминировали на площадке (23:13) и решили исход матча в свою пользу.

Самыми результативными в составе «Уралмаша» стали Максим Кондаков (23 очка) и Джастин Роберсон (22). У «Востока» 18 очков набрал игрок сборной России Никита Балашов.

В серии до трёх побед «Уралмаш» вышел вперёд 2–1, четвёртый матч состоится также в Южно-Сахалинске 2 апреля. Если для выявления победителя потребуется пятый матч, то он пройдёт 5 апреля в Верхней Пышме.

Соперник «Уралмаша» или «Востока-65» определится в паре «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Купол-Родники». Ревдинцы после двух домашних матчей ведут в серии со счётом 2–0. Третий матч, который может стать последним в этом противостоянии, состоится сегодня в 20 часов по уральскому времени.

Областная газета Свердловской области

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