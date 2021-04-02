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2 апреля 2021, 15:33

«Уралмаш» - в полуфинале чемпионата Суперлиги

«Восток-65» – «Уралмаш»

Игрокам «Уралмаша» удалось не пустить дальневосточников в полуфинал. Фото: Пресс-служба БК «Восток»

Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл в Южно-Сахалинске четвёртый матч первого раунда плей-офф чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги со счётом 94:85 (21:14, 22:20, 20:19, 31:32).

Самыми результативными в составе победителей стали Алексей Щербенёв (18) и Максим Кондаков (17). У «Востока» отличились Александр Гаврилов (22), Андрей Иванов (21) и Алексей Голяхов (18).

Благодаря этой победе наша команда выиграла серию со счётом 3–1 и досрочно вышла в полуфинал. Соперник «Уралмаша» может определиться сегодня вечером, если «Темп-СУМЗ-УГМК» одержит победу в Ижевске над командой «Купол-Родники». В случае победы хозяев пятый матч в этой серии пройдёт 5 апреля в Ревде.

Впрочем, независимо от соперника, «Уралмаш» будет иметь в полуфинале преимущество домашней площадки. 9 и 11 апреля пройдут матчи серии до трёх побед в Верхней Пышме, 14 и 16 (в случае необходимости) игры пройдут в Ревде или Ижевске. Если потребуется пятый матч, то он состоится 19 апреля в Верхней Пышме.

Ранее в полуфинал вышли действующий чемпион Первого дивизиона Суперлиги «Самара» и столичная «Руна», которые сыграют в эти же сроки между собой.

Областная газета Свердловской области

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