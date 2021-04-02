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2 апреля 2021, 21:50

"Темп-СУМЗ-УГМК" присоединился к "Уралмашу" в полуфинале Суперлиги

Виктор Заряжко и Антон Бревнов

Виктор Заряжко (слева) в очередной раз показал себя настоящим лидером ревдинской команды. Фото: Пресс-служба БК "Купол-Родники"

Ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" одержал уверенную победу в четвёртом матче плей-офф Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги в Ижевске над командой "Купол-Родники" со счётом 100:69, а также и во всей серии со счётом 3-1.

Главный тренер ревдинской команды Алексей Лобанов и его подопечные сделали необходимые выводы после поражения два дня назад и на сей раз не дали сопернику ни малейшей надежды на продолжение серии. Уже к большому перерыву "Темп" создал более чем комфортное преимущество в 20 очков (53:33), а во второй половине прежде всего усилиями Андрея Кирдячкина продолжал наращивать преимущество в счёте.

Самыми результативными у нашей команды стали Виктор Заряжко (26 очков), Дмитрий Артешин и Денис Левшин (по 15). У хозяев - Евгений Фидий (17) и Александр Варнаков (13).

Ранее сегодня свою путёвку в финал добыл екатеринбургский "Уралмаш", также со счётом 3-1 добывший победу в серии против "Востока-65" из Южно-Сахалинска.

Теперь две команды Свердловской области сыграют между собой в полуфинале. Серия до трёх побед начнётся 9 и 11 апреля в Верхней Пышме. 14 апреля и, если потребуется, 16-го команды сыграют в Ревде. Если в этой паре для выявления победителя потребуется пятый матч, то он пройдёт 19 апреля в Верхней Пышме.

В другом полуфинале в те же даты сыграют действующий чемпион Первого дивизиона Суперлиги "Самара" и столичная "Руна".

Областная газета Свердловской области

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