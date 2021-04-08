Экс-капитан «Уралмаша» ставит на «Темп», но болеть будет за своих

Весной 2019 года четвертьфинальная серия плей-офф между «Уралмашем» и «Темпом» растянулась на все пять матчей. Нынче борьба ожидается не менее упорная. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Завтра стартует полуфинал в плей-офф баскетбольной Суперлиги. В сериях до трёх побед встречаются действующий чемпион «Самара» со столичной «Руной», а также сыграют между собой две команды Свердловской области – екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК».

Самое непредсказуемое

Рискну предположить, что свердловское дерби может стать самым непредсказуемым в оставшейся части турнира. В то, что «Руна» сможет оказать серьёзную конкуренцию «Самаре», я не очень верю, хотя команда в Москве симпатичная и перспективная (в бронзовой серии она даст бой любому сопернику). Да и в финале действующий чемпион будет явным фаворитом, с кем бы волжанам ни пришлось играть. Будет, конечно, ещё бронзовая серия, но её не зря называют утешительным финалом – ставки там будут уже не так высоки, как в борьбе за главный трофей.

Так что свердловским баскетбольным болельщикам крупно повезло – захватывающие противостояние они могут увидеть не в интернет-трансляциях, а живьём. И это будет справедливая компенсация за матчи в регулярном чемпионате и четвертьфинале Кубка России, которые проходили в ноябре-декабре без зрителей.

Фанатский фактор

Команды Свердловской области встречаются в плей-офф третий раз в истории Суперлиги. В сезоне 2017/2018 в четвертьфинале сошлись занявший третье место в регулярном чемпионате «Темп-СУМЗ-УГМК» и екатеринбургский «Урал», финишировавший на первом этапе шестым. Ревдинцы тогда были явными фаворитами, но «грифоны» сотворили мини-сенсацию – за 15 секунд до финальной сирены трёхочковый бросок Антона Глазуновапозволил им вырвать победу в первом матче в Ревде со счётом 87:85. Впрочем, на этом сюрпризы закончились, в трёх следующих матчах «Темп» «Уралу» не оставил ни единого шанса – 107:69, 77:63, 69:56.

В следующем сезоне также в четвертьфинале сошлись уже «Темп» и «Уралмаш». Ревдинцы снова были фаворитами и вышли полуфинал, но победа им далась непросто. Команды обменялись домашними победами в Ревде (87:75 и 87:71) и Верхней Пышме (72:71, 95:87). Лишь в пятом матче победу на домашней площадке вырвал «Темп» (87:78).

Причём в пятой игре не обошлось без скандала – в середине четвёртой четверти после агрессивной выходки одного из фанатов «Уралмаша» матч был прерван на четыре минуты. И если перед паузой гости перехватили инициативу и, набрав девять очков подряд, были близки к тому, чтобы выйти вперёд, то после «Темп» снова взял игру под свой контроль и довёл матч до решающей победы. Будем надеяться, что в этот раз уралмашевская торсида не окажет своей команде подобную медвежью услугу.

4 апреля 2019 года. Пятый матч плей-офф в Ревде. Охрана и полиция по просьбе судейской бригады выводят из зала фаната «Уралмаша», набросившегося на игрока «Темпа». Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

1–1 в пользу… «Уралмаша»

Свердловские клубы сыграли между собой в этом сезоне уже четыре матча. В четвертьфинале Кубка России будущий обладатель трофея «Темп» выиграл оба мачта за явным преимуществом (85:70 и 92:62). В регулярном чемпионате у географических соседей ничья – обе команды одержали по домашней победе – «Темп» 86:78, а «Уралмаш» 74:60. Именно благодаря победе с более крупным счётом «Уралмаш» в итоговой турнирной таблице регулярного чемпионата при равенстве набранных очков получил преимущество и занял второе место.

Серия до трёх побед начинается 9 и 12 апреля в Верхней Пышме. 15 апреля и, если понадобится, 17-го матчи пройдут в Ревде. Если для выявления победителя потребуется пятая игра, то она состоится 20 апреля в Верхней Пышме.

«Самара» и «Руна» по той же схеме играют 9, 11, 14, 16 и 19 апреля.

Экспертиза «ОГ» Антон ВОСКРЕСЕНСКИЙ, игрок «Темпа-СУМЗ» (2010/2011) и «Уралмаша» (2016/2017 – 2018/2019): – Противостояние будет очень интересное, шансы соперников 50 на 50. Думаю, что победитель, скорее всего, определится только в пятом матче. Минимальное преимущество всё-таки отдам «Темпу», потому что у ревдинцев более сыгранная команда. Года три уже они играют одним составом, делая точечные усиления. В «Уралмаше» в прошлом и нынешнем сезоне большая текучка кадров – много замен по ходу чемпионата, и не всегда эти замены бывают удачными. «Темп» выиграл Кубок России, так что команда сейчас на подъёме. Да, бывает, что в таких ситуациях, когда один трофей уже есть и эмоции выплеснуты, игрокам трудно найти дополнительную мотивацию. Но главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов – максималист и всегда настраивает игроков только на победу в любом турнире. Он подводит команду к плей-офф в пиковой форме. Может быть спад в одной игре, но не в серии. Я играл в обеих командах, но «Уралмаш» мне всё-таки намного ближе (в сезоне 2017/2018 Воскресенский был капитаном команды. – Прим.«ОГ»), и я бы хотел, чтобы выиграли екатеринбуржцы. Сделать это они смогут, если решат проблему четвёртой четверти – слишком часто они хорошо начинают, но упускают победный результат в концовках. В «Уралмаше», считаю, сильнейший в Суперлиге тренерский штаб, я всегда хотел поиграть у Бориса Ливанова, но не довелось. Его помощник Вадим Филатов вырос в классного тренера уровня молодёжной сборной России. Но и в Ревде очень сильный и уже достаточно опытный тренерский тандем Алексея Лобанова и Сергея Евграфова. По игрокам «Уралмаш» немного посолиднее смотрится, но, как известно, порядок бьёт класс. И многое будет зависеть от игровой дисциплины. Правда, Алексей Лобанов может дать волю эмоциям, как это часто с ним случается, что не пойдёт его команде на пользу. Ещё один фактор – «Уралмаш» прилетел с Сахалина, так что, может, особенно в начале серии, сказаться акклиматизация. Плюс игры у екатеринбуржцев были в четвертьфинале сложнее, чем у «Темпа» с Ижевском. Апрель 2017 года. Антон Воскресенский (№11) в решающем финальном матче «Уралмаша» с барнаульским «АлтайБаскетом» за победу в Третьем дивизионе Суперлиги. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Бывает и так Любопытно, что в полуфинальной серии против «Темпа-СУМЗ-УГМК» «Уралмаш» будет играть фактически на территории соперников – во Дворце спорта УГМК. Впрочем, в Верхней Пышме екатеринбургская команда проводит домашние матчи больше трёх лет, и для местных жителей стала уже своей.

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