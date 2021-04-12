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Спорт / Баскетбол
12 апреля 2021, 21:05

"Темп-СУМЗ-УГМК" сравнял счёт в полуфинальной серии с "Уралмашем"

В борьбе за подбор Максим Кривошеев ("Уралмаш") и Виктор Заряжко ("Темп-СУМЗ-УГМК")

В борьбе за подбор Максим Кривошеев ("Уралмаш") и Виктор Заряжко ("Темп-СУМЗ-УГМК"). Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

В Верхней Пышме состоялся второй матч полуфинала плей-офф чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги между екатеринбургским "Уралмашем" и "Темпом-СУМЗ-УГМК", который завершился победой гостей со счётом 76:69 (10:19, 23:12, 23:22, 20:16).

Ревдинцы за два дня после крупного поражения в первом матче смогли прийти в себя и на этот раз смогли навязать сопернику свою игру. Преимущество на подборах позволило "Темпу" за счёт большего числа атак второго шанса более результативно, чем соперники, сыграть под кольцом, а решающий отрыв команде Алексея Лобанова удалось сделать благодаря нескольким убойным попаданиям из-за периметра.

Самыми результативными у победителей стали Дмитрий Незванкин (14 очков), Виктор Заряжко (13), Илья Карпенков (11 очков + 10 подборов). В составе "Уралмаша" наиболее заметными на площадке были Максим Кондаков (14), Джастин Роберсон (13), Александр Щербенёв (10).

Таким образом, счёт в серии до трёх побед после двух матчей в Верхней Пышме стал 1-1 (94:68, 69:76). Благодаря сегодняшней победе "Темп" перехватил у "Уралмаша" преимущество домашней площадки - следующие два матча пройдут в Ревде 15 и 17 апреля.    

В другой полуфинальной серии, которая перемещается из Самары в Москву, счёт также ничейный. В первом матче "Самара" проиграла "Руне" 68:81, а во второй взяла реванш со счётом 79:74. Третий и четвёртый матчи в этой паре пройдут 14 и 16 апреля.

Областная газета Свердловской области

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