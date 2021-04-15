"Уралмаш" повёл в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги

Баскетболисты екатеринбургского "Уралмаша" выиграли в гостях третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата мужской Суперлиги у ревдинского "Темпа-СУМЗ-УГМК" со счётом 80:76 (19:21, 23:16, 14:29, 24:10). Счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу "Уралмаша".

Во второй половине хозяева дважды отрывались на десять очков, но оба раза "Уралмаш" отыгрывался, а в начале заключительной четверти уже "Уралмаш" захватил лидерство. Тем не менее исход очень важного для определения победителя в серии матча был непредсказуем до последних секунд.

Это была игра равных по силе команд, каждая из которых заслуживает права выйти в финал, но "Темпу" в итоге не хватило прежде всего глубины состава. Травмированный Азат Тумаков и дисквалифицированный на одну игру Дмитрий Артешин наблюдали за игрой с трибуны, Максим Колюшкин остался на скамейке запасных, а недавно вернувшийся в строй Алимджан Федюшин провёл на площадке менее двух минут.

У победителей стоит отметить Джастина Роберсона (19 очков), Алексея Дербенёва (16) и Сергея Караулова (9 очков). Кстати, Караулову - одному из самых высоких (его рост 216 см) и опытных игроков баскетбольной Суперлиги сегодня исполнилось 37 лет. У "Темпа" самыми результативными стали Александр Захаров (18 очков), Денис Левшин (17 очков) и Виктор Заряжко (12).

Четвёртый матч серии, который может стать последним, состоится 17 апреля также в Ревде. В случае победы ревдинцев пятая игра пройдёт 20 апреля в Верхней Пышме.

В другом полуфинале третий матч состоялся накануне и там тоже выиграли гости - "Самара" нанесла поражение московской "Руне" со счётом 81:73. Со счётом 2-1 лидирует "Самара", четвёртый матч 16 апреля.