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Спорт / Баскетбол
17 апреля 2021, 20:10

«Темп» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Уралмашем»

Фото: БК "Уралмаш"

Фото: БК "Уралмаш"

Четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги между ревдинским «Темпом-СУМЗ-УГМК» и екатеринбургским «Уралмашем» завершился победой хозяев площадки со счётом 83:74. 

Ключевой для определения победителя оказалась вторая четверть, которую «Уралмаш» провалил - 8:28, причём 6 очков гости набрали уже в концовке. После большого перерыва «Уралмаш» смог отыграть только 12 очков.

Героем матча стал защитник «Темпа» Виктор Заряжко, набравший 28 очков и поставивший точку в игре эффектным данком.

Счёт в серии до трёх побед стал равным 2-2. Решающая игра за выход в финал пройдёт в Верхней Пышме 20 апреля. 

В другом полуфинале пока также ничья: московская «Руна» обыграла вчера на своей площадке «Самару» (85:80). Пятая игра пройдёт в Самаре 19 апреля.

Областная газета Свердловской области

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