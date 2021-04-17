«Темп» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Уралмашем»

Фото: БК "Уралмаш"

Четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги между ревдинским «Темпом-СУМЗ-УГМК» и екатеринбургским «Уралмашем» завершился победой хозяев площадки со счётом 83:74.

Ключевой для определения победителя оказалась вторая четверть, которую «Уралмаш» провалил - 8:28, причём 6 очков гости набрали уже в концовке. После большого перерыва «Уралмаш» смог отыграть только 12 очков.

Героем матча стал защитник «Темпа» Виктор Заряжко, набравший 28 очков и поставивший точку в игре эффектным данком.

Счёт в серии до трёх побед стал равным 2-2. Решающая игра за выход в финал пройдёт в Верхней Пышме 20 апреля.

В другом полуфинале пока также ничья: московская «Руна» обыграла вчера на своей площадке «Самару» (85:80). Пятая игра пройдёт в Самаре 19 апреля.