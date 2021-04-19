Почему тренер соперниц «УГМК» назвал себя «лузером»

Екатеринбургский интернационал не проигрывает уже в 55 официальных матчах подряд – с 22 декабря 2019 года Фото: Пресс-служба ФИБА-Европа

В воскресенье канал «Матч ТВ» показал в дневном выпуске новостей сюжет, предваряющий вечерний стамбульский финал женской баскетбольной Евролиги между екатеринбургской командой «УГМК» и испанским клубом «Перфумериас Авенида».

«Я бы не сказал, что нам нечего терять, у нас очень серьёзные амбиции, – заявил перед матчем тренер испанок Роберто Иньигес. – Если я скажу девчонкам: «Эй, нам нечего терять», это будет установка «лузера». Мы играем в финале, и в таком матче любой хочет победить».

В этот момент я очень порадовался, что у меня есть две руки. Потому что одной я готов был за такие слова снять шляпу перед сеньором Иньигесом, но вторая пригодилась бы для того, чтобы вернуть на место упавшую до пола челюсть. Чтобы объяснить причины столь противоречивой реакции, необходимо сделать небольшой экскурс в историю.

1 мая 2016 года в Екатеринбурге состоялся второй матч финала чемпионата России между «УГМК» и оренбургской «Надеждой». «Лисицы», как и днём ранее, выиграли, и по регламенту у «Надежды» были в запасе две домашние игры, в которых она теоретически могла сравнять счёт в серии.

«Сейчас у нас будут два-три дня на восстановление, затем игра в Оренбурге, и я думаю, что серия закончится там», – заявил на послематчевой пресс-конференции… тренировавший тогда «Надежду» Роберто Иньигес.

Не поверив своим ушам (как так? Тренер одной из команд фактически заранее выкидывает белый флаг?!), я спросил у сеньора Иньигеса: «Обычно тренер проигравшей команды говорит: «У нас дома игры, мы там дадим бой. Вы же заранее признаётесь, что вы в свою команду не верите?»

Дальше началось шоу невинно оскорблённых. Тренер «УГМК» Олаф Ланге сказал, что наставник гостей может не отвечать на этот вопрос. Иньигес тем не менее удостоил если не ответом, то развёрнутым отказом: «Вы заранее настроены негативно, и нет необходимости отвечать на ваш вопрос. Я люблю говорить с позитивными людьми». Затем уже Олаф Ланге пояснил свою позицию: «Это выглядело как недостаток знаний того, что происходит в женском баскетболе».

Разумеется, я знал, что у «Надежды» были перед этим сложные матчи, травмированы два ведущих игрока. Но это же финал чемпионата страны! И не имеет права даже в безвыходной ситуации тренер одной из команд на такие слова. И Иньигес апреля 2021 года сам исчерпывающе ответил Иньигесу мая 2016-го.

А собравшая «звёзд» со всего мира «УГМК», разумеется, выиграла и пять лет назад в третьем матче с «Надеждой», и в воскресенье у «Авениды». Команда из Екатеринбурга уже двенадцать раз подряд выигрывала чемпионат России (и скоро выиграет тринадцатый), третий раз подряд «лисицы» чемпионки Евролиги (если бы не отмена турнира год назад из-за пандемии, то это был бы уже четвёртый подряд европейский титул). И, вероятно, будет выигрывать ещё долго.

В финале Евролиги из российских игроков менее шести минут провела на площадке Елена Беглова, а Виктория Завьялова, Мария Вадеева и белоруска Мария Попова вовсе просидели на скамейке.

И ещё. Сборная России пропустила уже две Олимпиады, а последние медали на чемпионатах мира и Европы завоёвывала соответственно в 2006 и 2011 годах.

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