«Уралмаш» выиграл свердловское дерби и сыграет в финале чемпионата Суперлиги

В пятом решающем матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги между екатеринбургским «Уралмашем» и «Темпом-СУМЗ-УГМК» победу со счётом 95:77 одержал «Уралмаш» и впервые вышел в финал турнира.

Матч прошёл по схожему сценарию с пятым матчем в другом полуфинале между «Самарой» и «Руной», который был сыгран накануне - гостей хваnило только на первую четверть, после чего инициативой прочно завладели хозяева. Роковой для команды из Ревды стало начало второй четверти, проигранное со счётом 0:12.

К большому перерыву преимущество «Уралмаша» достигало уже 20 очков. Итоговый счёт второй четверти (25:8) позволил «Уралмашу» почти зеркально отомстить ревдинцам за унижение во втором же периоде четвёртого матча серии (тогда «Темп» выиграл 28:8). К чести команды Алексея Лобанова в начале третьего периода она предприняла решительную попытку вернуться в игру, но это оказалась лишь короткая вспышка, ненадолго подогревшая страсти и на площадке и на трибунах. В итоге «Уралмаш» отстоял добытое преимущество, выиграв матч со счётом 95:77, а с ним и всю полуфинальную серию 3-2.

Самыми результативными у «Уралмаша» стали Джастин Роберсон (24 очка), Джавонте Даглас (19), Александр Щербенёв (17), Максим Кондаков (12). У «Темпа» отличились Дмитрий Незванкин (17), Виктор Заряжко и Денис Левшин (по 13), Александр Захаров (12).

Финальная серия до трёх побед между «Самарой» и «Уралмашем» стартует 23 и 25 апреля в Самаре. 28 апреля команды сыграют в Верхней Пышме. Там же в случае необходимости 30 апреля будет сыгран четвёртый матч. Если для выявления чемпиона потребуется пятая игра, то она пройдёт в Самаре 2 мая.

За бронзовые медали по такой же формуле сыграют «Темп-СУМЗ-УГМК» и московская «Руна». Начнётся бронзовая серия в Ревде.