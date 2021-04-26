25 апреля. Самара. Во втором матче уралмашевцы не смогли догнать снайпера хозяев Владимира Пичкурова. Фото: Пресс-служба БК «Самара»

После двух матчей в Самаре счёт в финальной серии плей-офф чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги равный. Екатеринбургский «Уралмаш» вырвал победу в первой игре, а во второй «Самара» доказала, что фаворитом в этой серии считается вполне заслуженно.

Соперник силён и опытен, но…

Пересказывать подробно коллизии двух матчей сейчас уже бессмысленно. Поэтому ограничимся основными выводами. Первый – «Уралмашу» достался в финале действительно очень сильный соперник. «Самара» имеет превосходство и в индивидуальном мастерстве отдельных исполнителей, и, что даже более существенно, в командной сыгранности и опыте финальных матчей. Во многом именно опыт позволил самарцам одержать убедительную победу во втором матче.

Второй – как бы ни была сильна «Самара», «Уралмашу» вполне по силам дать фавориту бой в двух предстоящих играх на домашней площадке. Резервы для этого есть. К примеру, в воскресенье «Самара» добилась преимущества прежде всего за счёт высокого процента реализации трёхочковых бросков, но ведь и уралмашевские снайперы могут атаковать из-за периметра гораздо лучше, чем это было в проигранном матче (всего 13,8 процента – четыре попадания из семнадцати, причём большинство в концовке, когда исход был предрешён).

Не решающей, но во многом ключевой будет третья игра золотой серии – 28 апреля. Вопреки словам Дмитрия Гараненко, комментировавшего второй матч финала на телеканале «Мир баскетбола», «Уралмаш» примет «Самару» в Верхней Пышме. Возможно, если бы игры прошли в екатеринбургском ДИВСе, «Уралмаш» получил бы более внушительную зрительскую поддержку. Но с другой стороны – в ДИВСе «Уралмаш» не играл с февраля 2018 года, и большинство игроков нынешнего состава вообще с этим залом не знакомы. Если не наоборот – пожалуй, один капитан «Самары» Антон Глазунов сыграл, будучи в «Урале», на паркете ДИВСа больше матчей, чем все уралмашевцы, вместе взятые, и дивсовские кольца для него как родные.

Остаётся не только Ливанов

Финальная серия ещё продолжается, но «Областной газете» стали известны некоторые подробности уже следующего уралмашевского сезона. В воскресенье клуб объявил о продлении контракта на следующий сезон с главным тренером Борисом Ливановым. По нашей информации, стороны пришли к соглашению ещё накануне первой финальной игры с «Самарой». Причём одним из условий Ливанова было сохранение в тренерском штабе екатеринбуржца Вадима Филатова. Два специалиста работали вместе во владивостокском «Спартаке-Приморье», ростовском «Атамане», питерском «Зените», в нынешнем сезоне дуэт воссоединился в «Уралмаше», и результатом их работы президент клуба Виктора Ганиенко, судя по всему, остался доволен. При любом исходе финальной серии «Уралмаш» нынче уже добился наибольшего успеха в Первом дивизионе Суперлиги – после шестой позиции в дебютном сезоне 2018/2019 и четвёртой в предыдущем незавершённом из-за ковида чемпионате.

А вот легенда свердловского баскетбола Алексей Комаров, который прошлым летом завершил свою более чем двадцатилетнюю карьеру и дебютировал в роли тренера, скорее всего, перейдёт на работу в детскую школу (благо теперь у него есть соответствующая лицензия).

Но, пожалуй, самое стратегически важное решение клубного руководства состоит в том, что в межсезонье не планируется революционных перемен в составе команды. Президент клуба и главный тренер сошлись во мнении, что большую часть нынешних игроков надо сохранить в команде, а ведь именно за нестабильность состава чаще всего упрекали «Уралмаш» и болельщики, и специалисты баскетбола в последние два года.

Только цифры Чемпионат Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги Финал «Самара» – «Уралмаш» – 84:85 (20:19, 20:34, 23:18, 21:14). Пичкуров (18), Бутянковс (15), Глазунов (12) – Писклов (17), Роберсон (13), Щербенёв (11). «Самара» – «Уралмаш» – 90:71 (24:22, 27:18, 18:14, 22:16). Пичкуров (20), Бутянковс (17), Нваму (16) – Щербенёв, Роберсон (по 11), Даглас (10). Счёт в серии 1–1. Следующие матчи 28 и 30 апреля в Верхней Пышме, 4 мая (если понадобится) в Самаре. Матчи за 3-е место «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Руна» – 68:78 (14:23, 25:17, 16:19, 13:19). Артешин, Незванкин, Кирдячкин (по 11) – Спрюилл (19), Ключников (17), Курцевич (11). «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Руна» – 66:92 (23:24, 15:20, 12:23, 16:25). Незванкин (19), Карпенков, Левшин (по 11) – Е. Карпеко, Спрюилл (по 20), Хаджибегович (16). Счёт в серии 0–2. Следующий матчи 28 апреля в Москве. Если понадобится, команды сыграют 30 апреля в Москве и 4 мая в Ревде.

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