Американцы «Уралмаша» довели финал Суперлиги до пятого матча

Снайпер «Уралмаша» Джастин Роберсон не просто забил, а сделал это в самый нужный момент. Фото: пресс-служба БК «Уралмаш»

В четвёртом матче финальной серии плей-офф чемпионата баскетбольной Суперлиги екатеринбургский «Уралмаш» обыграл «Самару» 93:82 и сравнял счёт в серии 2-2.

Гости усилились пропустившим третью игру из-за болезни Иекчукву Нваму, который набросал в кольцо «Уралмаша» 28 очков, но поддержали его разве что Максим Дыбовский и Игорь Смыгин, набравшие по 12 очков.

«Уралмаш» выиграл первую четверть, во второй самарцы разницу подсократили и третью команды провели на «качелях». Чашу весов в сторону хозяев склонили американцы - Джастин Роберсон и Джавонте Даглас набрали по 17 очков, причём большинство из них именно в решающей четвёртой четверти. «Самара» упустила возможность стать чемпионом досрочно, и теперь судьба золотых медалей решится 4 мая на домашней площадке волжан.